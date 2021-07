Ce îi displace cel mai mult Simonei Halep. Ce a pățit românca la Wimbledon

Anul 2021 nu a fost anul Simonei Halep. În urma accidentării de la Roma, Simona Halep a fost nevoită să se tretragă din turneele importante ale anului. Această decizie, forțată de împrejurări, au afectat și poziția ei în clasamentul WTA. Dar, optimistă cum o știm, românca va reveni în forță. Cu siguranță va confirma încă odată statutul pe care la deținut până acum.

Simona Halep nu a avut șansa să-și apere titlul de Wimbledon din 2019 acum un an, deoarece turneul a fost anulat din cauza pandemiei. Acum, o accidentare a împiedicat-o să participe la turneul de anul ăsta de la Wimbledon. Halep anunța cu puțin timp înainte de tragerea la sorți de că se retrage din Turneul de Grand Slam din cauza aceleiași accidentări care a împiedicat-o să participe și la French Open.

„Am dat tot ce aveam pentru a fi gata să joc Wimbledon. După ce am avut amintiri atât de speciale de acum 2 ani, am fost încântată și onorată să fac un pas înapoi pe aceste frumoase terenuri în calitate de campion.

Așa cum scria în mesajul de retragere, Simona într-adevăr are amintiri frumoase de la turneul de acum 2 ani. La Wimbledon și-a încununat cariera cu un titlu de Grand Slam foarte important. Simona Halep, acum în vârstă de 29 de ani, este de două ori campioană. A bătutu recordul, fiind jucătoarea clasat pe locul 1 cele mai multe săptămâni. Ulterior a ocupat locul 3, iar acum situată pe locul 9 în clasamentul WTA.

Printre multele amintiri de la turneul din 2019, Simona Halep și-a adus aminte de unele, cel puțin inedite. Printre sportivii de performanță, procedeele de băi cu gheață sunt ceva frecvent. Acestea ajută la relaxarea muschilor, dar și la revigoarea acestora, după un efort considerabil. Despre un astfel de moment a vorbit Simona Halep într-un interviu acordat celor de la WTA TV.

„Baia cu gheață! Îmi place cel mai mult pe lume asta… Ba nu (n.r. – râde)! Am glumit, nu îmi place deloc să fac baie cu gheață, dar la Wimbledon am făcut în fiecare zi și poate de asta am și câștigat turneul.

De fapt, cred că am pierdut un pariu cu Darren și am fost nevoită să fac baie cu gheață zilnic!”, a spus Simona pentru WTA.