Prin ce a trecut Dana Roba în copilărie. Momentele grele care i-au marcat viaţa: „Mă bătea pentru că eram rebelă”

Dana Roba a fost nevoită să treacă printr-o serie de provocări, de-a lungul vieții. Se pare că bătaia care era să-i fie fatală nu a fost singurul moment dificil din viața makeup artistei. În cadrul unei emisiuni, bruneta a făcut mai multe dezvăluiri despre viața ei.

Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost bătută cu bestialitate de către soțul ei. Daniel Balaciu i-a aplicat mai multe lovituri de ciocan, care erau cât pe ce să-i fie fatale. Vestea i-a șocat pe apropiați și i-a determinat să se întrebe cum s-a ajuns aici. Bruneta mărturisește că, de doi ani jumate, aceasta nu-și mai recunoștea soțul.

”De doi ani jumate viața mea cu soțul meu nu a mai fost cum era, adică o viață normală de căsătorie, eu tot am spus că fetele trebuie să aibă mamă și tată, am decurs la divorț cu o lună înainte de masacru”, a declarat bruneta în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Dana Roba susține că a remarcat un comportament neobișnuit al soțului, însă, nu se aștepta să se ajungă aici.

Însă, pe lângă incidentul recent, Dana Roba a fost nevoită să treacă și prin alte încercări. Bruneta susține că a fost bătută, în repetate rânduri de tatăl acesteia, pe care l-a iertat.

M-am trezit și am început plâng. M-am rugat și i-am cerut lui Dumnezeu să înțeleg ce înseamnă visul ăsta, și mi s-a spus ”Iartă-l pe tatăl tău așa cum Te-am iertat Eu pe tine”. Am sunat-o pe Lidia și i-am spus și l-am sunat pe tata, i-am spus că îl iert. Tata mă bătea pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a bătut, dar pe mine m-a bătut cel mai tare”.

Acolo aveam două case în aceeași curte. Dumnezeu a vrut să îl iert pe tata, am avut un vis, asta înainte ca eu să îl iert, vis în care eram cu Daniel și am coborât într-un beci, a apărut apoi o ușă mare și țineam de mânerul ăla foarte tare, era un demon lângă mine și o voce mi-a zis:” Dacă el reușește să închidă ușa, o să îți pierzi mântuirea”.

”Pe sora mea Lidia, Mihaela, suntem 11 frați în total. Pe frații mei cei 6 care sunt și de mamă și de tată, am avut o relație mai strânsă. Eu am fost născută penultima. Eu la o lună sau două după căsătorie, am auzit-o pe mama lui cum i-a spus ”Mai bine te avortam”, pe mine m-a durut foarte tare, atunci i-am spus lui că nu le-aș spune niciodată asta copiilor mei.

În ciuda relației apropiate pe care o avea Daniel Balaciu cu fetele, Dana Roba susține că acestea nu au mai întrebat de el. Mai mult, bruneta susține că fetele i-au explicat ei ce s-a întâmplat.

”Eu nu țin ură, nu pot să țin ură, dar el trebuie să plătească pedeapsa, el trebuie să își plătească fapta. Nu există..eu cred că judecătorii vor calcula lucrurile așa cum au fost. Nu știu dacă îl voi putea ierta vreodată. Nu voi mai fi niciodată căsătorită cu el. Altceva nu pot spune. Nu eu le-am explicat fetelor ce s-a întâmplat, ele mi-au explicat mie.

De când l-au văzut cum m-a bătut, ele nu au mai întrebat de el, îmi este martor Dumnezeu. Una dintre fete nu putea nici să doarmă fără el, nu a mai întrebat de el. Eu cred că 15 ani va face pușcărie. Ar fi trebuit pe viață! Urmează alte operații, trebuie să fac un alt CT la cap, operații estetice..îmi trebuie tablă de titan, eu nu mai am sinusuri, eu nu mai am gust și nici miros, cu urechea stângă aud 30-40%. Am nevoie de cel puțin 10.000 de euro, dacă oamenii vor să mă mai ajute.Unii îmi spun că am ieșit la cerșit, eu deja am început să muncesc. Dar vor fi și alte tratamente”.