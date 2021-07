Primul soț al Stelei Popescu și Alexandru Arșinel, în scandal? Ce se întâmplă între cei doi (exclusiv)

În urmă cu patru ani teatrul românesc de revistă își pierdea regina. Stela Popescu, una din cele mai iubite actrițe de comedie, pleca din această lume. Lăsa în urma sa lacrimi, regrete și multă durere. Apropiații regretatei actrițe și astăzi îi simt lipsa. Printre cei care a decis să vorbească despre memoria ei, este și primul soț al actriței, Dan Puican. În opinia sa, la patru ani de la dispariția ei, Stela Popescu a ajuns să fie uitată. În contrapunct, partenerul de-o viață al artistei, Alexandru Arșinel, nu este de acord cu acesta, aducând și argumente.

În 2017 România își pierdea „Regina comediei”. Stela Popescu, în urma unor complicații de sănătate, avea să plece din această lume. Șocul veștii dispariției iubitei artiste s-a împrăștiat în toată țara. De la apropiați la necunoscuți, majoritatea au deplâns decesul artistei, mulți dintre ei și astăzi simțindu-i lipsa.

Printre cei care au cunoscut-o bine pe Stela Popescu este și primul soț al acesteia, Dan Puican. Într-un dialog cu redacția Impact, Dan Puican este de părere că lumea a uitat-o pe cea care a fost considerată Regina comediei românești.

”Sunt necăjit sufletește că lumea a uitat-o pe Stela. Au trecut aproape patru ani de când a murit. A fost zarva aia la început și gata. Așa e peste tot.

Am visat-o acum câteva seri, era în vis cu mine. Nu mai știu ce făceam, știu că m-am trezit dimineața și am realizat că am visat-o”, a spus Dan Puican, în exclusivitate pentru Impact.ro.