Primul scandal la Survivor All-Stars. Jador a înjurat-o pe o colegă la prima probă

Survivor România All Stars a debutat marți, 16 ianuarie, pe ProTv, marcând începutul unei noi serii pline de provocări și confruntări. Deja cunoscut pentru intensitatea sa, show-ul a oferit publicului un moment tensionat încă de la prima probă, Jocul Focului.

Jador, unul dintre concurenții Faimoșilor, a fost protagonistul unui incident neplăcut, în timp ce echipa sa se străduia să câștige prima probă.

Ajutat de colegul său Zanni în încercarea de a aprinde un foc, Jador a reacționat acid atunci când Ștefania Stănilă i-a oferit un sfat.

În încercarea de a menține flacăra vie, Ștefania i-a sugerat să nu acopere focul pentru a nu-l stinge. Reacția lui Jador a fost una dură și neașteptată: „Încetează, în p**a mea!”.

Acest incident a provocat o tensiune evidentă între cele două echipe, iar momentul a subliniat presiunile intense sub care se află concurenții în cadrul competiției.

După finalizarea probei, Ștefania, vizibil afectată de cuvintele lui Jador, a ales să îl îmbrățișeze doar pe Zanni, evitându-l pe Jador. Momentul a subliniat impactul emoțional al competiției asupra concurenților. Într-un gest de recunoaștere a greșelii sale, Jador a simțit nevoia să-și ceară scuze în fața echipei, recunoscând că atitudinea sa a contribuit la înfrângerea echipei.

Înainte de a intra în competiție, Jador și-a exprimat emoțiile și speranțele pe Tik Tok, vorbind despre dorința sa arzătoare de a câștiga și despre temerile sale legate de posibila dezamăgire a fanilor. Aceste declarații acum capătă o nouă semnificație în contextul recentelor evenimente.

„Fă-mi o freză de Survivor, o freză scurtă, că o să-mi crească părul 4 luni! Am foarte mari emoții! E presiune mai mare! Dacă dezamăgesc, dacă nu-s bun?

Mă doare rău piciorul, ieri am făcut un pic de efort, am fost și am alegat un pic, mă doare. Îmi doresc foarte mult să câștig! Sper să câștig! Îmi doresc cu ardoare să câștig! De azi îmi voi schimba viața! Când o să vin înapoi o să fiu un alt om!”, a declarat Jador, pe TikTok.