Primul scandal de la Ferma. În ce condiții dorm concurenții care participă în emisiunea Mihaelei Rădulescu

Nici nu a început bine emisiunea Ferma săteni versus orășeni că s-a și înregistrat primul scandal. Concurenții Mihaelei Rădulescu au fost nemulțumiți de locurile unde au fost cazați.

Emisiunea Ferma Săteni VS orășeni a debutat cu un scandal. Unii dintre concurenții Mihaelei Rădulescu au fost nemulțumiți de locul de cazare oferit în cadrul emisiunii. Printre aceștia s-a numărat cântăreața Anna Lesko, care este parte din echipa Sătenilor.

”Vreau să spun că nu am mai dormit în asemenea condiții în viața mea..”. a declarat Anna Lesko, profund nemulțumită. Emisiunea Ferma a debutat cu un nou sezon marți, 8 septembrie. În cadrul acesteia 8 Săteni aleși pe sprânceană și opt orășeni get beget își vor disputa titlul de cel mai bun Fermier.

O ediție din emisiunea Ferma se filmează în trei zile de emisie. Astfel, cu cât va rămâne mai mult în competiție, cu atât cîntăreața va câștiga mai mulți bani. Dacă Anna Lesko va reuși să reziste până la finalul emisiunii și să câștige marele premiu, ea va încasa nu mai puțin de 30.000 euro.

Noul sezon al Ferma este unul anormal

Gazda emisiunii Ferma orășeni VS săteni are ca gazdă pe Mihaela Rădulescu. Aceasta a recunoscut înainte de debutul emisiunii că această ediție va fi una anormală.

„Este un proiect anormal. Am hotărât să punem față în față două categorii de oameni foarte diferite: orășeni vs. săteni. Sunt foarte multe contradicții între cele două lumi. Tot așa fraieră sunt. Ca să înțelegi un proiect, trebuie să trăiești în el. Eu m-am mutat aici la rulotă, am învățat cumva să îmi dozez un pic trăirile”, declara Mihaela Rădulescu.