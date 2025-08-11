Ultima oră
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: "Nu prea arăți a bunică!" FOTO
11 aug. 2025 | 14:42
de Daoud Andra

Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio"

O familie de români stabilită în Spania trăiește o tragedie greu de imaginat. Bogdan și Noemi Troia și-au condus pe ultimul drum, în urmă cu câteva zile, toți cei trei copii – o fetiță de 4 ani, un băiețel de 2 ani și un bebeluș de doar 8 luni – pierduți într-un teribil accident rutier. Întreaga comunitate românească din zonă a fost copleșită de durere, iar acum mama îndoliată a publicat un mesaj pe Facebook.

Cum s-a petrecut accidentul

Nenorocirea a avut loc pe 27 iulie, în jurul orei 17:00, pe drumul național N-310, în apropiere de localitatea Sisante, provincia Cuenca. Cei cinci membri ai familiei se îndreptau către biserică într-o după-amiază aparent liniștită, când mașina lor s-a izbit frontal de un alt autoturism.

Impactul a fost devastator. Cei trei copii au murit pe loc, în timp ce părinții au fost transportați la spital în stare critică. Deși au supraviețuit, leziunile grave i-au imobilizat în scaune cu rotile. Însă nicio durere fizică nu se poate compara cu pierderea celor mai dragi ființe.

Șocul și suferința sunt de nedescris. Noemi, mama copiilor, a publicat pe rețelele de socializare un filmuleț cu cei mici, însoțit de un mesaj sfâșietor, care a ajuns la mii de oameni. În cuvintele ei se simte dragostea, dar și golul rămas în urma tragediei:

„Cu acest video vreau să rămâneți amintiți. Niște copii veseli, fericiți, iubiți. Eu știu că sunteți niște îngerași, dar mă doare gândul că nu o să vă mai văd niciodată, nu mai pot să vă iau în brațe, să vă sărut, să vă mângâi, să vă culce mami. Nu mai strigă nimeni după mine ‘mami’, ‘mama’, ‘maa’, nu mai îmi cere nimeni să mă joc cu ei, să le fac mâncare, să îi adorm când le este somn. Între atâția copii, voi nu mai sunteți. Pe voi, iubiții inimii lui mami, nu vă mai văd cum vă jucați, cum alergați, nu vă mai aud râsul, plânsul…”, și-a început femeia mesajul.

„Mi-aș da viața”

„Mi-e dor de voi… mi-aș da viața doar să știu că veniți înapoi, să știu că sunteți bine. Mi-e dor să mă luați în brațe și să mă pupați pe rând. Mă omoară gândul că nu o să vă mai am lângă mine. Am rămas singură, fără alinare. Voi ați fost dorința mea cea mai mare – ca voi să creșteți sănătoși, rugăciunile mele erau să fiți copii binecuvântați, copii iubiți de Dumnezeu.

Voi sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio de la voi. Voi trăiți prin mine, vă simt lângă mine. Vă iubește mama, îngerașii mei frumoși. Nu îmi vine să cred că nu mai sunteți lângă mine… tot ce am iubit. Totul s-a spulberat, totul nu mai are sens, golul acesta nu îl umple nimeni, nu am alinare de la nimeni. Vă iubește mami, tati”, a mai scris mama îndoliată.

