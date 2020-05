Primul medic român care și-a administrat singur vaccinul anti COVID-19. Ce a urmat apoi

Șeful OncoGen, Virgil Păunescu, și-a administrat singur un vaccin neomologat anti COVID-19, produs în institutul pe care îl conduce. Medicul imunolog și-a publicat pe Facebook experiența după gestul extrem.

Primul medic român care și-a administrat singur vaccinul anti COVID-19

Medicul Păunescu și-a administrat primul vaccin dezvoltat în centrul de cercetare de la OncoGen din Timișoara din proprie inițiativă și a descris experiența sa într-un mesaj pe Facebook. Doctorul nu este infectat cu noul virus.

Acesta a explicat vineri, într-o intervenție la Digi 24, că a procedat astfel pentru a accelera cercetările și a observa pe sine efectele posibilului leac, fiind cel mai în măsură să facă acest lucru.

„Mi-am administrat vaccinul pe care am anunţat că l-am pus la punct din februarie. Am primit proteinele care compun acest vaccin şi mi-am administrat picături nazale. Am făcut acest gest pentru că ne-am împotmolit cu cercetările din lipsă de fonduri şi sunt invectigator principal în acest subiect şi sunt cel mai potrivit să observ ce se întâmplă dacă te vaccinezi, care sunt efectele secundare şi reacţiile. Am ajuns destul de repede la această fază, dar eu am cele mai multe cunoştinţe ca să pot să-mi asum această încercare.

Am făcut nişte teste pe animale, dar nu am nicio speranţă că ele îmi vor spune ceva ce nu ştiu. Nu îmi fac iluzii că noi vom face vaccinul care va salva planeta de COVID-19. Vreau să rămânem în competiţie, să facem la sfârşit un vaccin pe care să îl putem produce în România. Maximum pe care mi-l permite legea e să mi-l administrez eu mie, în niciun caz altcuiva, cel puţin nu până când Institutul Cantacuzino nu trece de faza experimentelor pe animale”, și-a justificat decizia medicul.

Anchetă internă, după gestul extrem

Managerul unității medicale din Timișoara, Raul Pătrașcu, a anunțat tot vineri că a demarat o anchetă internă, nefiind informat oficial ori neoficial despre proiectul profesorului Păunescu.

„Nu se poate pune problema în acest moment de existența unui asemenea vaccin. Și aș vrea să fac apel la cetățeni să facă diferența între ceea ce comunica domnul profesor și ceea ce înseamnă cu adevărat un vaccin”, a explicat Pătrașcu, precizând că, atunci când ”este vorba de administrarea de substanțe pe om trebuie notificată conducerea spitalului, iar consiliul de atică al unității trebuie să își de acordul”.

”Vaccinul” – picături de pus în nas

Întrebat de jurnaliștii de la Digi 24 despre acțiunea sa, Păunescu a oferit răspunsuri contradictorii. A vorbit mai întâi despre un vaccin, apoi de picături intranazale. Și-a menținut, însă, ideea că nu există niciun pericol, deoarece ”vaccinul nu conține particule virale”, nici material genetic viral și că vaccinul constă în picături intranazale.