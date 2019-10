Primul lucru pe care l-a făcut Cătălin Botezatu, după ce a scăpat de problemele medicale. FOTO

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a trecut prin momente dificile, după ce medicii i-au depistat o tumoră. Primul lucru pe care l-a făcut designerul după ce a scăpat de problemele medicale.

Cătălin Botezatu a suferit recent o interveție chirurgicală, în urma unor complicații la colon. El a stat internat într-un spital din Istanbul, iar zvonurile despre stare lui de sănătate și despre activitatea sa au început să apară. Pentru a-și informa fanii despre cum se simte, și-a făcut apariția, prima, de altfel, după intervenția suferită în Turcia, la emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D, alături de Raluca Bădulescu.

Vedeta a anunțat că se simte mai bine după operație și a precizat că nu a renunțat la modă, după cum s-a zvonit în perioada în care a fost internat în spital. De altfel, creatorul de modă a intrat complet ”în pâine”, însă a început cu viteza a doua. El a fost prezent la un eveniment monden, gândit și organizat de acesta, împreună cu Ionuț Marin și o echipă de profesioniști.

Designerul, slăbit după momentele dificile prin care a trecut

Cel care a dat toate detaliile despre eveniment, însă, a fost Cosmin Cernat, gazda emisiunii ”Exatlon”. Prezentatorul de știri sportive a postat pe contul său de Instagram câteva rânduri despre cum s-au desfășurat lucrurile cu o seară în urmă, alături de care a inserat și fotografii. Undeva, într-un colț, se poate observa și Botezatu, zâmbind în colțul gurii, mai slăbit după perioada de spitalizare și nu mai fel de ”verde” precum odinioară.

”O seara nemaipomenita, un eveniment incantator marca Viggo! I-am intervievat pe Cavalerul Vittorio Osella, reprezentantul Loro Piana la nivel mondial si pe Claudio Testa, un croitor cu povesti incredibile: i-a facut unul dintre costume lui Al Pacino, in capodopera Parfum de femeie, a croit haine pentru case regale, printre care Juan Carlos l al Spaniei. Un eveniment in care s-a lansat in premiera in Romania, tesatura Loro Piana super 170! Un eveniment gandit si organizat impecabil de Catalin Botezatu si Ionut Marin, impreuna cu echipa de la Viggo!”, mesajul postat de Cosmin Cernat.