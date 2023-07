Primul fotbalist din lume care a recunoscut public că îi plac bărbații. Cine este Josh Cavallo

Este în vârstă de 23 de ani și a devenit popular în întreaga lume după ce s-a impus ca fiind primul fotbalist celebru care a recunoscut public că este homosexual. Acum tânărul se pregătește să joace un nou rol în show-ul de televiziune Ru Paul’s Drag Race.

Are doar 23 de ani și s-a făcut remarcat în spațiul public, lăsând la o partea activitatea sa sportivă, prin faptul că a recunoscut că este homosexual. Este primul jucător celebru de fotbal care nu s-a ferit să recunoască public acest aspect ce ține de viața lui personală.

Josh Cavallo, fiindcă despre el este vorba, joacă fotbal de primă ligă. Este mijlocaș la Adelaide United și, totodată, primul jucător profesionist care a recunoscut public că îi plac bărbații. S-a întâmplat în luna octombrie 2021.

Acum, Josh Cavallo a primit o nouă ofertă ce vizează show-ul de televiziune Ru Paul’s Drag Race. Tânărul de 23 de ani urmează să fie jurat în sezonul trei al emisiunii. Este una dintre cele mai cunoscute figuri care vor apărea pe micile ecrane.

„Sunt un mare fan al emisiunii și am fost încântat să fiu invitat în noul sezon al RuPaul’s Drag Race Down Under. Fiind singurul fotbalist profesionist homosexual deschis, care joacă în prezent fotbal de primă ligă în lume, sunt un mare fan al îmbrățișării sinelui tău adevărat.

Cu toate acestea, pentru mulți din sport și din comunitatea homosexuală, acest lucru este foarte dificil de făcut. Acesta este motivul pentru care RuPaul’s Drag Race este atât de important, pentru că inspiră oamenii să fie autentici”, a spus Josh Cavallo.