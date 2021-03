Primul bărbat cu care s-a afișat Alina Vidican, de la divorțul de Cristi Borcea. Cine este noul ei iubit

Cine este primul bărbat cu care s-a afișat în public Alina Vidican? Frumoasa fostă soție a lui Cristi Borcea nu a mai apărut la brațul nimănui în public de la separarea oficială de afacerist.

Alina Vidican a preferat ca după divorțul de Cristi Borcea să fie din ce în ce mai discretă. Anii au trecut, iar în timpul acesta fanii fostului cuplu nu au mai văzut-o alături de nicio prezență masculină.

Blondina s-a pozat alături de un bărbat misterios, lucru care le-a dat de gândit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare care abia așteaptă să o vadă la brațul altcuiva, mai cu seamă că este tânără, frumoasă și liberă.

Suferința în urma căsătoriei eșuate a dus-o departe de meleaguri, tocmai în Statele Unite ale Americii. Fosta soție a celebrului afacerist și-a schimbat complet viața și a început o nouă etapă alături de cei doi copii cărora vrea să le ofere tot ce are mai bun.

De la divorț și până în prezent, Alina nu s-a mai afișat în prezența niciunui bărbat până acum. Mai exact, mama sa a postat o fotografie în care blondina apare alături de un bărbat misterios și foarte chipeș.

Depărtarea de cei doi copii pe care îi are cu fosta soție îl înmoaie pe cunoscutul afacerist. Bărbatul a mărturisit că sunt nopți în care nu-și poate lua mintea de la ei și în care suferă din cauza distanței. Cu toate astea, el încearcă să rămână apropiat de moștenitorii săi pe cât de mult poate și să aibă o legătură cât de strânsă pentru factorii dați.

„Sunt nopți în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria (fiica lui cu Alina Vidican, n. red.) nu am văzut-o de un an, Mellisa și Alex au venit în iarnă… Toți copii, nu am probleme cu ei, învață bine, sunt bine crescuți. Dar depărtarea de ei este foarte grea…”, a declarat Cristi Borcea.

„De cand am vazut-o a doua oara, am zis ca va fi cu mine si va fi mama copiilor mei. Tot timpul am fost cu ea. Chiar daca m-am insurat cu Alina. Nu i-am cerut sa puna capat casniciei, era intr-o relatie care scartaia de foarte multi ani. Ne-am placut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. Cand am intrat in inchisoare i-am zis ca are apartament in New York, sa se duca. Mi-a zis: „Indiferent cat stai, nu pot sa traiesc fara tine, vreau sa lupt pentru tine, raman aici. Nu ma intereseaza nimic, stau dupa tine!. Am facut cea mai buna alegere si cea mai buna afacere a mea de pana acum”

Cristi Borcea