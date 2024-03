Primele reacții ale noilor jurați de la Chefi la Cuțite. Ce au transmis chefii înaintea noului sezon de la Antena 1

După ce echipa Chefi la cuțite s-a destrămat, toți fanii așteptau cu sufletul la gură să afle care sunt noii bucătari ce vor veni în emisiune. S-a aflat, oficial, numele celor trei chefi ce îi vor înlocui pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Iată și primele lor reacții înainte de începerea marelui show.

Cine sunt noii jurați Chefi la Cuțite

Antena 1 a anunțat, oficial, cine sunt jurații care îi vor înlocui pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la Chefi la Cuțite. După ce au circulat tot felul de zvonuri, se știe acum numele exact al bucătarilor care vor veni la cârma celui mai iubit show de gătit al momentului.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cele patru nume care vor scrie istorie la Chefi la Cuțite. Sunt gata să îi cunoască pe cei ce vor să înceapă o carieră în acest domeniu și fiecare dintre ei speră că va câștiga concursul alături de concurenții pe care îi vor antrena.

Chef Richard Abou Zaki a fost captivat de arta culinară încă din copilărie, îndrăgind bucataria încă de pe vremea când avea doar 8 ani. Inițial, a început să gătească singur acasă, fiind nevoit să se descurce în absența mamei sale, care lucra într-o fabrică. Deși s-a născut la Piatra Neamț, destinul l-a purtat în Italia la vârsta de 5 ani.

Primul său pas semnificativ în lumea gastronomiei a fost ca chef de partie la celebrul restaurant Le Gavroche, primul local din Anglia cu 3 stele Michelin. Cu toate că a petrecut doar un an și jumătate acolo, experiența sa l-a marcat profund.

După aceasta, s-a întors în Italia, la Modena, pentru a lucra ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana. Acest restaurant cu trei stele Michelin a ocupat de două ori primul loc în clasamentul celor mai bune 50 de restaurante din lume.

Cu peste 3 ani de experiență la Osteria Francescana, Chef Richard și-a urmat visul și și-a deschis propriul restaurant, Retroscena. Remarcabil este faptul că acest local a primit o stea Michelin la doar 8 luni de la inaugurare, transformându-l pe Richard într-unul dintre cei mai tineri și talentați chefi din Italia premiați cu această distincție.

În prezent, Chef Richard Abou Zaki gestionează nu mai puțin de 4 restaurante în Italia, ultimul dintre ele fiind inaugurat cu doar câteva zile în urmă, consolidându-și astfel reputația în lumea culinară.

“Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. În fiecare zi vreau și simt nevoia să învăț ceva nou și sunt bucuros că asta se va întâmpla alături de atât de mulți oameni pasionați de bucătărie. Eu am o foame de viață, de a face lucruri, pe care vreau să o transmit și celorlalți. Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Bucătari de renume vin la jurizare

Chef Ștefan Popescu este al doilea jurat de la Chefi la Cuțite, nume la care nimeni nu se aștepta să apară la acest show. Marele bucătar a fost atras în lumea culinară în mod neașteptat, la o vârstă destul de matură. Cu toate acestea, pasiunea sa pentru gastronomie l-a propulsat rapid în rândul celor mai respectați bucătari din România.

O perioadă semnificativă a activității sale a fost petrecută în calitate de Executive Chef la două dintre cele mai emblematice hoteluri din București. Dorind să exploreze lumea patiseriei în profunzime, Chef Popescu a urmat cu entuziasm cursurile „Exclusive Pastry Program” ale Institutului Paul Bocuse din Franța, conduse de Jérôme Langillier, campion mondial în arta patiseriei în 2009.

Pentru a-și îmbogăți experiența în bucătărie, a decis să lucreze voluntar timp de câteva săptămâni în restaurantul Belcanto din Portugalia, sub îndrumarea Chef-ului Jose Avilez, recunoscut ca fiind cel mai celebru chef din Portugalia. Belcanto se regăsește an de an în topul celor mai bune 50 de restaurante din lume.

În prezent, Chef Popescu oferă servicii de consultanță pentru deschiderea de restaurante și/sau săli de evenimente, împărtășindu-și experiența vastă. De asemenea, își împărtășește cunoștințele ca formator în cadrul școlii de bucătari HORECA School și în calitate de educator în cadrul școlii de mini chefi Kids Chef Academy.

“Acest rol vine la pachet cu multă responsabilitate. Responsabilitate față de emoțiile, aspirațiile și pasiunea care se află în spatele fiecărui preparat. Atât în viața de zi cu zi, cât și în cea profesională sunt obiectiv, corect și flexibil, nu urmăresc perfecțiunea, vreau să descopăr potențial și entuziasm, astea sunt așteptările mele în ceea ce îi privește pe concurenți. Ce se întâmplă la masa juriului va fi foarte interesant pentru telespectatori. O să fie cu intrigă, tachinări și show. Colegii mei au un traseu profesional de excepție, sunt lideri care conduc echipe mari și cunosc această meserie din toate unghiurile ei, de la spălatul vaselor, până la antreprenoriat. Ca și caractere și background suntem totuși diferiți și asta va da un plus de savoare interacțiunii dintre noi”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Detalii despre noii jurați ai emisiunii

În anul 1991, Chef Alexandru Sautner și-a început călătoria în industria Horeca, inițiindu-și cariera în Germania. Odată cu trecerea timpului, și-a consolidat prezența în peisajul culinar german deschizând primul său restaurant în 1998, urmat de al doilea în 2003 și al treilea în 2005. Experiența acumulată și pasiunea pentru gastronomie l-au îndrumat către succesul continuu.

În 2013, Chef Sautner s-a întors în țara natală și a adus o contribuție semnificativă pe scena culinară românească prin inaugurarea restaurantului Caelia, situat pe plaja din Mamaia. În prima parte a anului 2015, a adus un suflu inedit în capitala României prin deschiderea primei gelaterii artizanale, Cremeria Emilia, care ulterior și-a schimbat numele în Gioelia, ajungând să aibă 14 locații în prezent.

În anul 2020, Chef Sautner a lansat un proiect nou și captivant, restaurantul Oliveto, dedicat bucătăriei mediteraneene. Acest local este gestionat cu măiestrie de către el însuși, iar pe lângă rolul său administrativ, se implică adesea și în procesul creativ din bucătărie.

Prin diversitatea proiectelor sale, Chef Alexandru Sautner rămâne un protagonist cheie în peisajul gastronomic, aducând arome autentice și inovație în fiecare loc în care pășește.