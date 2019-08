Primele imagini cu fetița Alinei Pușcaș. Ce nume va purta cel de-al treilea copil al vedetei

Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a devenit mămică din nou. Teama sa legată de cezariană, dat fiind că era și a treia, a fost risipită. Operația a decurs bine, iar acum se bucură de noul membru al familie, alături de cei dragi. Ce nume va purta fetița vedetei?

Primele imagini cu fetița Alinei Pușcaș

Alina Pușcas, prezentatoarea show-ului ”Te cunoscut de undeva”, care va reveni pe micile ecrane din toamnă, a devenit mămică pentru a treia oară sâmbătă, 3 august 2019. Vedeta a adus pe lume, în urma unei operații de cezariană, o fetiță ce va purta numele Iris. ”Emblema” pe ca o va purta micuța în viață a fost aleasă în urma dorinței celor doi părinți de a găsi ceva cu rezonanță, mai puțin comun sau în trend.

Alina Pușcaș a povestit, pentru spynews.ro, că doreau un nume scurt și ușor de pronunțat în orice limbă. „Numele l-am ales eu de această dată, a pornit de la dorința de a găsi un nume mai puțin comun sau în trend, să fie scurt, ușor de pronunțat în orice limbă. M-am gândit să fie ceva care să aibă legătură cu Mihai și ochii lui albaștri, să aibă parte și de o onomastică, în cazul ei, de Florii”, a explicat prezentatoarea TV pentru sursa citată.

Cei trei copii ai vedetei s-au născut cu aceeași greutate

De asemenea, vedeta a povestit și că Iris s-a născut cu aceeași greutate pe care au avut-o și ceilalți doi copii, Alex și Melissa. „Operația a fost excelentă, deși îmi era foarte teamă, fiind la a treia cezariană. Nu am avut deloc durere post operație, nu am cerut calmante pentru că nu am avut de ce, lucru care m-a uimit, recunosc. Iris s-a născut cu aceeași greutate pe care au avut-o la naștere Alex și Melissa, adică 2,800 kilograme, este foarte bine”, a adăugat prezentatoarea TV.

În luna august a anului 2015, vedeta a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, iar tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, alături de care s-a căsătorit din vara lui 2017.