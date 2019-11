Primele imagini cu Andra la TV. Cum arăta soția lui Măruță acum 18 ani. Galerie FOTO

Andra, pe numele său complet Alexandra Irina Măruță s-a născut la 23 august 1986, Câmpia Turzii. Este o vedetă de televiziune și cântăreață română de muzică pop, și R&B. Primul său disc single, Andra îl lansează în anul 2001, la doar 14 ani, menținându-se pe primele locuri de la debut până în prezent, în cadrul Romanian Top 100. Primul album, intitulat chiar ”Andra”. Primul single extras de pe album, care a avut parte și de videoclip, a fost ”În noapte mă trezesc”. Andra era o puștoaică și cânta, într-un fel sau altul, despre insomnii.

Cum arăta soția lui Măruță la primele apariții tv, în urmă cu 18 ani

Începându-și cariera muzicală de la vârsta de 7 ani, aceasta a avut prima sa interpretare la concursul muzical difuzat de TVR, intitulat „Tip Top Minitop” – realizat de Oana Ionescu – în calitate de invitată, interpretând piesa lui Whitney Houston I Will Always Love You.

Pe lângă muzica pop, aceasta cânta alternativ și muzică populară, drept pentru care a mers la un concurs intitulat Pe fir de baladă la vârsta de 9 ani, ce avea loc la Târgu Jiu. După ce concursul s-a finalizat, Andra nu a reușit să obțină unul din primele trei locuri, însă a câștigat o mențiune. La vârsta de 11 ani, aceasta a participat la alt concurs intitulat Festivalul Concurs de Interpretare Folclorică Toamna Arieșeană unde de această dată a câștigat primul loc. Pe lângă concursurile de muzică populară aceasta a mers și la concursuri de muzică ușoară, câștigând numeroase premii.

Andra și Cătălin s-au căsătorit în urmă cu 11 ani

Nu mai puțin de 11 ani au trecut de când Andra și Cătălin Măruță s-au căsătorit! Au devenit apoi părinții a doi copilași, Eva și David. Cum arăta cântăreața la începuturile relației cu prezentatorul TV? Cum a decurs prima lor întâlnire și cum l-a cucerit îndrăgita cântăreață pe cunoscutul prezentator de la Pro TV?

Andra și Cătălin Măruță s-au cunoscut pe vremea când moderatorul lucra la TVR 2, după ce a invitat-o pe artistă în platoul emisiunii sale: “Tonomatul de pe doi”. Pe atunci, vedeta avea 19 ani, iar prezentatorul a provocat-o să cânte live, iar ea s-a conformat imediat. Cântăreața a interpretat câteva versuri de-ale artistei internaționale Mariah Carey, iar când a fost pusă să cânte ceva latino, ea a ales o piesă a Thaliei.

Interviu cu Cătălin Măruță

În cadrul primului interviu cu Cătălin Măruță, Andra a mărturisit că îi place enorm cântăreața Whitney Houston, dar și Gloria Estefan. De altfel, ei aveau de atunci aceleași gusturi muzicale, iar la finalul filmării se observă momentul în care prezentatorul se apropie de ea… fiind cucerit de vocea și talentul său.