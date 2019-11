Cât suferă Alex Velea și Mario Fresh la Asia Express. Antonia nu va putea suporta asta

Concurenții sezonului 3 din Asia Express par să aibă parte de provocări din ce în ce mai mari. Printre cei care au ajuns la astfel de momente sunt și Alex Velea, alături de partenerul său din show-ul de pe Antena 1, Mario Fresh. Aceștia au aflat încă din primele clipe din cadrul emisiunii TV, care se desfășoară peste hotare, cât de greu le va fi.

Mai mult, în timpul pe care artistul l-a petrecut departe de România și de casă, Antonia le-a mărturisit constant tuturor cât de mult îi lipsește iubitul său celebru. Vedeta a postat până acum pe conturile sale de pe rețelele sociale diverse mesaje în care și-a exprimat ofurile și dorul pentru Alex Velea. Pe de altă parte, acesta se află în plină competiție, în Asia Express. Alături de Mario Fresh, acesta a pornit în goana după marele premiu și se pare că până acum cei doi au avut o mare problemă, pe care au dorit să o semnaleze.

Echipa formată din cei doi cântăreți s-a confruntat până acum cu lipsa de hrană, iar alături de acest impediment destul de mare pentru orice concurent al unui astfel de show, s-a mai numărat și cel al găsirii unui mijloc de transport. Aceștia au fost nevoiți să își pună în aplicare toate trucurile de care dispuneau pentru a se menține în continuare printre echipele ce rezistă din concursul televizat.

”Noi am plecat cu un gând, dar așa cum se întâmplă în general, lucrurile s-au dovedit a fi altfel. Nu ne e deloc ușor, ne chinuim în fiecare zi, dar o să ne adaptăm. Până acum ni s-a lipit burta de spate. Noi suntem obișnuiți cu un anumit regim alimentar, iar aici totul e prăjit în mult ulei, pâinea e foarte dulce, parcă e cozonac etc. Ni se pare monstru de greu și uneori ne întrebăm de ce am venit”, a fost concluzia trasă de echipa formată din Alex Velea și Mario Fresh, despre momentul în care s-au văzut ajunși în Filipine.

“Cred că am o față mult prea agresivă pentru poporul filipinez pentru că e foarte, foarte greu să îi convingem să ne ia cu mașina. Cred că le e frică și de tatuajele mele. Înainte să plec mă gândeam cu groază cum va trebui să opresc mașini, ce rușine o să-mi fie… Aici am trecut peste orice reținere, doar că nu prea opresc ele”, a mai adăugat Alex Velea, potrivit click.ro.