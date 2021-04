Primele declarații ale lui Sergiu, tăticul călăreț din Iași. De ce a vândut casa cumpărată din donațiile strânse

După ce a fost implicat într-un scandal de proporții mari, Sergiu, tăticul ce a mers pe cal la soția sa în spital, vine cu declarații noi. Potrivit „BZI”, tânărul a explicat de ce a luat decizia de a vinde casa primită de la Cătălin Moroșanu.

Tânărul a explicat că în tot acest timp a încercat să-și schimbe viața. În momentul de față are un nou loc de muncă și a reușit să-și cumpere o casă nouă, după ce a vândut-o pe cealaltă. Casa ce a vândut-o a fost cumpărată din donații strânse de la mai mulți oameni ce au vrut să-l ajute pe Sergiu. Tânărul a recunoscut că a vândut casa luată din donațiile oamenilor.

Sergiu a spus că lucrează la Cotnari acum, la vie. Tânărul a completat și a spus că nu se putea descurca acolo. A vândut casa cumpărată din donații cu aceeași sumă cu care a luat-o. Cu banii luați pe casă a reușit să-și cumpere una mai ieftină, iar cu restul banilor a ajutat să-și ajute frații.

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial”, a spus Sergiu Ciobotariu.