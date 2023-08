Primele declarații ale lui Oase, după accidentul lui CRBL, cu care se află de trei ani în război: ”Trecem peste orice la necaz!” EXCLUSIV

Oase sau Ionuț Dongo, pe numele său real, a dat uitării scandalul de pomină cu CRBL, alături de care a câștigat, în 2019, ”Asia Express” (Antena 1). La aflarea veștii că CRBL a fost implicat, duminica trecută, într-un grav accident de motocicletă și că se află pe patul de spital, Oase îi transmite acestuia un mesaj emoționant, prin intermediul Playtech Știri.

CRBL a suferit duminica trecută un accident de motocicletă. Care este starea sa de sănătate

CRBL a fost implicat într-un accident de motocicletă, solistul dându-le mai emoții fanilor lui. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs duminică după-amiază, în orașul Hațeg din județul Hunedoara.

Artistul se deplasa cu motocicleta și a depășit neregulamentar o coloană de mașini, izbindu-se într-o autoutilitară care se deplasa în faţa sa şi care a efectuat o manevră de viraj la stânga pentru a pătrunde pe o altă stradă. Ieri a fost transferat de la spitalul din Hunedoara, la o unitate medicală din București.

CRBL și-a învățat lecția

”CRBL a suferit fracturi costale, precum și o lovitură la coloană, dar nu gravă, fără afectarea sau deplasarea măduvei spinării. Artistul este stabil, internat pe secția de Ortopedie”, menționa duminică Observator News.

Contactat ieri de Playtech Știri, solistul CRBL ne-a declarat: “Nu este ce pare a fi. Nu pot da foarte multe declarații acum. Am apucat să citesc puțin ce scrie în presă. Tot ce pot să spun este că sunt bine, chiar mai bine decât pare. Legat de accident, asta e… Ne învățăm lecțiile!”.

Reacția lui Oase, la aflarea veștii că CRBL se află pe patul de spital

La aflarea veștii că CRBL, fostul lui prieten, cu care, de altfel, a câștigat ”Asia Express!” (Antena 1), în 2019, se află pe patul de spital, Oase a dat uitării scandalurile lor, din ultimii ani. Ba chiar s-a arătat îngrijorat pentru starea de sănătate a artistului.

”Doamne ferește, n-aș dori asta nimănui în viață! Îi urez sănătate, nu are niciodată legătură sănătatea cu certurile și cu discuțiile noastre, nimeni nu trebuie să treacă prin așa ceva. Nu mă uit la televizor, dar m-a impresionat vestea. Îi urez toată sănătatea din lume! Bine că n-a pățit ceva mai rău, bine că totul este ok. Are familie acasă, sănătatea e mai relevantă, trecem peste orice, la necaz”, ne-a declarat Oase, în exclusivitate pentru Playtech Știri

”Asia Express”, mărul discordiei dintre Oase și CRBL. Războiul declarațiilor a durat trei ani

De unde a pornit războiul declarațiilor dintre CRBL și Oase? După ce au împărțit frățește premiul de 30.000 de euro, de la ”Asia Express”, drumurile lor profesionale s-au separat cam pe furiș.

Oase a acceptat, un an mai târziu, să rămână în acest show, ca prezentator, fără știrea colegului său. La aflarea veștii, CRBL s-a supărat teribil, ba chiar a filmat un videoclip în care ardea la propriu pozele cu ei, din întreaga lor prietenie, de 15 ani.

Iată ce reproșuri îi aducea CRBL lui Oase, la acea vreme, acuzându-și fostul prieten de trădare.

„I-am spus: Nu poți să te duci la Asia Express fără mine, pentru că strici această echipă. Oamenii ne-au iubit și ne iubesc ca echipă. De ce să te duci tu fără mine și să strici tot ce am construit amândoi? Pentru niște bani? Eu pusesem condiție la Kanal D, că merg la show-ul lor doar dacă îi găsesc și lui Oase un loc acolo. Ce credeți, plec cu Alessia (fiica lui) la Londra, era ziua ei, i-am zis că mergem la concertul Arianei Grande. Sună telefonul, Kanal D mă anunță că a găsit un loc mic pentru Oase, îl sun, iar el îmi spune Băi, am semnat cu Asia Express. Eu am înnebunit în secunda unu, pentru că mi-a promis, pentru că mi-a jurat, pentru că am bătut palma că el nu se duce fără mine la Asia Express. În momentul ăla a apărut trădarea, iar eu din momentul ăla nu am mai vorbit cu el deloc”, a spus CRBL, pentru Viva.ro

Ce spunea Oase, despre ”tradarea” prieteniei cu CRBL, din cauza contractului cu Antena 1

Oase i-a replicat: „Eu nu i-am mai răspuns lui în prima fază pentru ce s-a întâmplat. La videoclipul ăla pe care l-a făcut cu diss-ul, eu am fost foarte dezamăgit. Poate chiar l-a durut și așa s-a exprimat el. Băi, dar nu face asta după atâta timp, vino și vorbește cu mine dacă vrei. Eu nu am mai vorbit deloc cu el de atunci.

M-a dezamăgit intrarea asta de videoclip. Din punctul meu de vedere, el s-a făcut de râs, el a greșit. Drept urmare, și el s-a simțit prost, a dat un interviu în care el stătea pe canapea și pe care l-a șters două zile mai târziu. Lumea a reacționat la chestia asta.

Consider că nu ar fi trebuit să facă niciuna dintre ele. Be a man! (Fii bărbat). Opinia publică, când e o treabă personală pentru mine, nu mă interesează. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să zic. Eu știu ce am făcut și ce nu am făcut”.

Oase s-a pus pe slăbit, după ce s-a retras de la ”America Express”

Oase a decis să se retragă de la ”America Express”, continuarea show-ului ”Asia Express”, unde, după ce a fost concurent a fost și prezentator. În această perioadă, el preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Oase ne-a vorbit despre stilul de viață sănătos, pe care îl duce în prezent.