Primele declarații ale lui Liviu Guță, când a reapărut în sfera publică, după o pauză de doi ani: ”Am plâns, am suferit!”

Liviu Guță, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din muzica de petrecere din România, a surprins întreaga opinie publică cu o apariție neașteptată după doi ani în care a fost considerat „dispărut”. Speculațiile despre soarta sa au variat de la zvonuri privind o posibilă plecare în Panama până la ipoteze mai sumbre, însă artistul a rupt tăcerea într-un live pe TikTok, explicând ce s-a întâmplat cu adevărat în această perioadă.

În ultimii doi ani, numele lui Liviu Guță a fost subiectul multor controverse. Aproape dispărut de pe rețelele de socializare și inaccesibil chiar și pentru cei apropiați, artistul a generat întrebări și speculații.

Fanii și colegii de breaslă au încercat în zadar să-l contacteze, iar tăcerea sa a fost interpretată ca un semn al unei posibile crize personale.

”Am trecut prin foarte multe. Nu are nimeni voie să mă denigreze pentru că am probleme. Cum vine asta? M-am chinuit, am plâns, fraților. Am stat și am plâns singur de la chinul prin care am trecut.

Fiți umani pentru că prin iubire puteți să învingeți orice în lumea asta. Nu vorbiți oamenii de rău! Este loc pentru toată lumea pe pământul acesta. (…)

Eu sunt conștient că nu am greșit în viața vieții mele cu nimic. Prin toată suferința mea, prin care am trecut eu acum, nu am greșit niciodată cu nimic. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea. Habar nu am.

Câteodată mă uit pe tavan și mă gândesc de ce nu mai există umanitate, iubire între oameni, de ce nu se ajută oamenii între ei, de ce trebuie să vorbești despre problemele unui om. (…) Să audă toată lumea că nu sunt mort, nu sunt nici în Panama.”, a declarat Liviu Guță pe TikTok.