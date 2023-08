Primele declarații ale criminalei din Mangalia au fost făcute publice! Loredana a povestit pas cu pas ultimele minute de viață ale prietenei sale

La trei zile de la comiterea crimei din Mangalia, au apărut în spațiul public primele declarații ale Loredanei, tânăra de 18 ani care reușit să îngrozească o țară întreagă. Astfel, dezvăluirile din cadrul audierilor descriu pas cu pas momentele dinaintea crimei, cât și cele de după, până când, cadavrul Alinei a fost părăsit sub o bancă în parc.

Declarațiile tulburătoare ale criminalei din Mangalia

În cadrul audierilor, Loredana a dezvăluit faptul că a fost sinceră cu anchetatorii în ceea ce privește întreaga relatare a faptelor. Tânăra a recunoscut că ea este responsabilă pentru uciderea prietenei sale și a oferit informații cutremurătoare cu privire la modul în care a acționat în urma comiterii crimei.

Printre detaliile șocante dezvăluite se numără și acțiunile imediat ulterioare crimei. Loredana a mărturisit că, după tragicul eveniment, a avut un comportament bizar și înfricoșător. Ea a declarat că a curățat meticulos scena crimei, încercând să șteargă toate urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete, în încercarea de a ascunde orice dovadă care ar fi putut să o acuze de crimă.

Loredana a povestit ce s-a întâmplat în noaptea fatidică. Cearta a pornit de la dorința Alinei de a pleca în viitorul apropiat din camera în care locuia cu prietena sa.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina, legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a mai spus Loredana., potrivit Antena3 CNN.

Ce i-a făcut Alina cu ultimele puteri

Loredana le-a povestit anchetatorilor că după ce și-a înjunghiat prietena, acesteia a început să-i curgă sânge din nas și din rana provocată prin înjunghiere, motiv pentru care, a început să horcăie. Pentru a masca zgomotul, Loredana i-a pus victimei sale mâna la gură, iar aceasta a încercat să se apere cu ultimele puteri.

„După ce am înjunghiat-o, Elenei îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cutitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate. Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de sânge așternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua. După ce a decedat, am luat valiza Elenei, am scos hainele ei, întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză”, a povestit Loredana.

Imediat, Loredana a apelat la serviciile unui taxi, însă, derutată, nu avea nici cea mai mică idee privind destinația. A așteptat afară câteva minute, iar ulterior, acesta a luat primul contact cu alte persoane, respectiv, taximetristul și un alt coleg de muncă, pe nume Vali. Uimit de greutatea valizei, taximetristul a întrebat-o insistent pe fată ce cară acolo, însă Loredana a ezitat să-i dea un răspuns.