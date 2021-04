Primarul Iașiului, suspect într-un dosar DIICOT. Cine solicită suspendarea urgentă a lui Chirica din funcţiile politice

Surse judiciare au confirmat faptul că Mihai Chirica este suspect într-un dosar DIICOT. De asemenea, senatorul Marius Bodea îi solicită lui Ludovic Orban suspendarea urgentă a primarului din funcțiile politice.

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, este suspect într-un dosar DIICOT în legătură cu concesiunea unui teren al Primăriei către familia unor oameni importanți din Iași. Edilul este suspect ca a omis să sesizeze organele judiciare. El știa de săvârșirea unei infracțiuni, însă nu a spus nimic.

„Documentele solicitate de către DIICOT Iaşi sunt ca urmare a unei sesizări pe care Municipiul Iaşi a făcut-o încă de la începutul acestui an. Pentru verificarea şi analizarea celor sesizate de noi, procedura îi obligă să se prezinte la sediul instituţiei pentru ridicarea actelor necesare desfăşurării anchetei. Colegii mei au pus la dispoziţie toate documentele solicitate, activitatea Primăriei nefiind întreruptă niciun moment pe parcursul cererii din partea DIICOT Iaşi. Personal le-am dat tot concursul şi am cerut colegilor mei care gestionează acest tip de documentaţii să pună la dispoziţia acnhetatorilor toate documentele solicitate. Am încredere că verificările vor face lumină în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest caz, iar dacă s-au înregistrat încălcări ale legii cei vinovaţi trebuie să plătească”, a declarat, luni, 26 aprilie, primarul Mihai Chirica.