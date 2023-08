Primarul din Caracal și familia sa, apariție grotească într-un tablou alături de marii domnitori ai Țării Românești. Imaginea care va revolta o țară întreagă

Un tablou surprinzător a ieșit la iveală în Caracal, într-un hotel deținut de familia primarului PSD, Ion Dordulea. Tabloul prezintă o scenă neașteptată, în care figura primarului, a soției și cea a fiului său sunt pictate alături de dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor, printre care, Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu. Această pictură atipică a stârnit revolta în rândul românilor, în contextul tragediei de la Crevedia, acolo unde o stație GPL deținută de familie a generat mai multe explozii catastrofale.

Figura primarului Ion Doldurea și a fiului său, Ionuț Doldurea, a fost imortalizată într-un tablou controversat, făcut public într-un context extrem de tensionat. Tabloul îi plasează pe cei doi, primarul din Caracal și fiul acestuia, proprietar al stației GPL care a explodat, alături de personalități istorice importante, făcând parte din dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor.

Printre aceștia, se numără figuri emblematice precum Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu. Pictura, expusă în restaurantul unui hotel deținut de familia politicianului a generat reacții adverse în rândul oamenilor de rând, revoltați după tragedia de la Crevedia, acolo unde 2 oameni au murit, iar alți 58 au fost răniți, unii dintre aceștia fiind în stare critică.

Pe lângă apariția sa și a familiei alături de figuri emblematice ale țării, apar și informații legate de faptul că, Ion Doldurea a fost unul dintre cei mai importanți donatori ai PSD în anul alegerilor din 2020.

Conform unui document obținut de G4Media, primarul a fost inclus în lista celor 7 cei mai mari donatori ai partidului în acea perioadă electorală, astfel că Ion Doldurea virase în contul partidului peste 29.000 de lei, informație care a stârnit și mai multe controverse .

Așa se face că, în urma ilegalităților descoperite la stația GPL, în jurul subectului controversat reprezentat de familia Doldurea apar și alte aspecte compromițătoare precum tabloul și donațiile politice. În tabloul controversat, a doua figură masculină după Neagoe Basarab este, de fapt, un nepot al lui Neagoe Basarab și apare pictat Ionuț Doldurea.

În stânga lui Constantin Brâncoveanu este pictat Ion Doldurea, în calitate de unchi al lui Constantin Brâncoveanu, ceea ce demonstrază superioritatea pe care și-a asumat-o această familie, potrivit Digi24.

Potrivit politologului Cristian Pîrvulescu, existența acestor rețele feudale în întreaga Români este la modă, motivația supremă fiind accesul la resurse publice și private. Aceste structuri de putere s-au perpetuat de-a lungul timpului prin metode variate, folosind chiar și legitimitate istorică pentru a-și consolida influența.

Experți și analiști au identificat modul în care aceste rețele sunt prezente în mediul rural și în orașele mici, având un impact semnificativ asupra funcționării statului modern.

Aceste forme de organizare, numite deseori „rețele feudale”, au reușit să reziste și să prospere în timp, în special în zonele mai puțin vizibile ale politicii și economiei locale.

Deși inițial titlul de „baroni” a fost folosit cu o notă ironică, acești lideri locali și-au asumat cu seriozitate rolurile și influența. Unul dintre aspectele semnificative ale acestor rețele este faptul că au reușit să capete legitimitate prin istorie, inclusiv prin pretenții de descendență nobiliară, pentru a-și consolida poziția în comunitate.

”Fostul președinte al CJ Prahova îmi spunea într-o discuție pe care am avut-o acum vreo 15 ani la Bruxelles că este un conte, că are înscris din partea unei liste maghiare de conți că este urmaș de conte, deci își asuma această identitate, pentru că asta îi permitea să se legitimeze mai bine cu supușii săi. Asta se întâmplă și la Caracal și în multe părți. Am glumit când i-am numit baroni dar și-au luat foarte în serios titlul de baroni”, a declaratpolitologul.