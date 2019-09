Prima vedetă cu sindromul Down: cine este ambasadoarea unui brand cunoscut de comestice

Încercând să desființeze referințele clasice de frumusețe promovate pe rețelele sociale, o companie de comestice a angajat o persoană cu sindromul Down pe postul de ambasador al brandului.

În timp ce numărul persoanelor care optează pentru operații estetice a explodat în ultimii ani în fiecare colț al mapamondului, mai multe companii încearcă să schimbe standardele de frumusețe. Printre ele se numără și Benefit Cosmetics. De curând, compania a ales-o pe Kate Grant pentru a o reprezenta în campaniile de marketing, o tânără cu sindromul Down.

Benefit Cosmetics are printre produsele sale autobronzant Hoola Bronzer, fond de ten Professional Primer și They`re Real! Mascara. În prima etapă, Kate Grant va promova seria de produse Roller Line. Detaliile legate de produse sunt însă mai puțin relevante, în contextul în care compania încearcă să transforme industria produselor de înfrumusețare într-un loc mai inclusiv și divers. Conform oficialilor de la Benefit Cosmetics, Grant este are o energie infecțioasă și o dorință de viață care reprezintă viziunea brandului.

Kate Grant are 20 de ani și s-a născut în Irlanda. Din totdeauna, a visat să devină prima femeie fotomodel cu sindromul Down, iar visul ei a devenit realitate. Înainte de obținerea acestui contract, frumusețea ei a mai fost recunoscută în trecut, obținând coroana la faza națională a competiției Teen Ultimate Beauty of the World în 2018.

În mod previzibil, victoria ei din august 2018 a făcut înconjurul lumii, în contextul în care concursul nu era unul dedicat persoanelor cu sindromul Down și, totuși, ea a câștigat. La momentul respectiv, Kate Grant a apărut la mai multe show-uri TV să-și spună povestea. Într-o manieră cât se poate de optimistă, tânăra a afirmat că vrea să profite de această ocazie pentru a ajuta alte persoane cu sindromul Down. Vrea să inspire oamenii care trăiesc cu aceeași afecțiune și să le ofere acestora un motiv în plus pentru a avea încredere în ei.