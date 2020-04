Prima vedetă cu coronavirus din România a fost externată. Ce simptome a avut

Roxana Marinescu-Schwartz, prima vedetă din România diagnosticată cu coronavirus, a fost externată. Primele declarații.

Roxana Marinescu-Schwartz, fostul iepuraș ”Plalyboy”, este prima persoană de pe scena mondenă din România diagnosticată cu COVID-19. În ultima vreme, femeia s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, îndeosebi insuficiență respiratorie, după cum a povestit soțul ei, și a decis să apeleze la Salvare.

Acesteia i s-au acordat primele îngrijiri imediat ce a ajuns la o unitate medicală, apoi i s-a făcut testul de COVID-19 și a rămas internată la ”Matei Balș”. Despre starea sa de sănătate din acele momente, partenerul ei, Victor Schwartz, renumit medic estetician, a declarat pentru Cancan că totul este sub control.

„Acum câteva seri, Roxana a întâmpinat mici dificultăți respiratorii și legate de simțul mirosului. Pentru că s-a panicat, eu i-am spus să sunăm la Salvare. Au venit cei de la SMURD, au dus-o la spital, i-au făcut testul și după aceea au adus-o acasă. După două zile, când am realizat că rezultatul întârzie, am început să mă agit și să dau telefoane. Am descoperit că este diagnosticată pozitiv și mi-au spus că o să vină un echipaj ca să o ducă la spital și să o interneze. Ea se simte bine, dar i-au spus că, până nu o să îi iasă două teste negative, nu o lasă acasă”, a povestit Victor Schwartz.