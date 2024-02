Prima televiziune privată din România nu a fost nici Pro Tv, nici Antena 1. Aici au început Andreea Berecleanu, Esca şi Mîndruţă, după Revoluţie

După momentul decembrie 1989, țara a trecut printr-o perioadă de tranziție, de schimbări majore, nu doar pe plan politic și social. Presa a scăpat de sub jugul regimului comunist, iar industria media a început să se formeze. Prima televiziune privată din România a emis pe 9 decembrie 1991, dar nu a fost nici Pro Tv, nici Antena 1. Printre vedetele postului se numărau Andreea Berecleanu, Andreea Esca şi Lucian Mîndruţă.

A fost un capitol scurt, dar important în istoria industriei media a țării noastre. Prima televiziune privată din România a emis în jur de trei ani, dar a marcat un nou început important pentru presă.

Nu este vorba despre Pro TV sau Antena 1, două dintre cele mai vechi și importante posturi TV post-decembriste, ci despre SOTI. Prima emisie a avut loc pe 9 decembrie 1991, la inițiativa lui Răzvan Huzureanu.

SOTI era, de fapt, o alternativă la postul de stat TVR. Avea sprijin financiar din partea International Media Fund, o asociație de donatori internaționali cu sediul la Washington.

A fost locul în care s-au format cele mai importante nume din media românească, vedete pe care și astăzi le putem vedea aproape zilnic pe micul ecran. Printre primii jurnaliști care au lucrat de SOTI au fost Andreea Esca, Andreea Berecleanu, Răzvan Dumitrescu, precum și Lucian Mîndruță.

„Când eram în anul întâi, un coleg din liceu mi-a zis că se face o televiziune particulară și se caută reporteri. Așa am ajuns la SOTI. Vartan Arachelian (ziarist și scriitor, are 86 de ani în prezent, n.r.) făcea interviurile cu jurnaliștii. Îmi era frică, mi se părea sever și foarte serios. Mi-a zis să merg să dau o probă în camera de alături. Acolo mi-au dat un ziar, m-au pus la o masă și mi-au zis: citește! Am citit ca la serbare.

Când am ieșit, era Marilena Rotaru pe hol, ea era producătoarea din seara aceea. M-a întrebat: tu ai fost acum înăuntru și ai dat probă? Poți să rămâi diseară să ne prezinți și nouă știrile? Și așa am început. Eu eram venită de acasă, cu un pulover de la mama, pe gât, cu părul lung, nu mă coafam, nu mă fardam. Așa am intrat și am prezentat știrile prima dată în viață”, a povestit Andreea Esca, în urmă cu mulți ani.