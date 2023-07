Prima ședință foto a fiului lui Theo Rose. Cum arată micuțul Sasha, Anghel Damian este tare mândru

Artista se bucură din plin de primele zile ale acestui nou capitol al vieții sale. Proaspăta mămică a organizat deja prima ședință foto a fiului ei și al lui Anghel Damian. Sasha Ioan s-a comportat exemplar la întâlnirea cu fotograful.

Theo Rose este o mămică fericită! Artista se bucură din plin de acest nou capitol al vieții sale, început odată cu venirea pe lume a fiului ei și al lui Anghel Damian.

Cântăreața își dorește să își amintească tot restul vieții de aceste momente, așa că a decis să organizeze deja prima ședință foto cu micuțul Sasha Ioan. Așa cum și-a obișnuit fanii, Theo a publicat în mediul online câteva imagini din culise.

Îmbrăcat într-un costum adorabil, o salopetă vernil și o bluzită albă, Sasha s-a comportat exemplar, stând cuminte în timp ce fotograful îl așeza în poziții care mai de care mai inedite.

Vedeta PRO TV a născut în dimineața zilei de miercuri, 14 iunie 2023. Ea și Anghel Damian sunt cât se poate de fericiți că au devenit părinți. Artista a oferit fanilor săi și câteva detalii despre naștere.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit”, a mărturisit Theo Rose.