Prima reacție a TVR-ului după ce angajatul lor a intrat în greva foamei. Adevărul despre Adrian Sobaru

În 2010, în plenul Parlamentului României, un român recurgea la un gest disperat de protest împotriva politicienilor români. Adrian Sobaru se arunca de la unul din balcoane în gol cerându-și drepturile. Ca un miracol protestatarul scăpa cu viață, fiind operat doar la față. Astăzi, la 11 ani de la acest gest, Adrian Sobaru este în greva foamei în fața instituției unde lucrează de mai bine de 31 de ani.

Deși Adrian Sobaru declara că actualul director interimar, Ramona Săseanu, ar fi luat legătura cu el, acesta spune că nu speră la vreo rezolvare imediată a situației în care se află. De cealaltă parte, conducerea TVR a trimis, ca urmare a materialului cu Adrian Sobaru, un comunicat la redacție.

În comunicat oficialii TVR spun că au încercat să ia legătura cu Adrian Sobaru, că știu despre problemele sale, dar că situația îi depășește atât instituțional, cât și legal. O altă precizare făcută în acest comunicat spune că „ Intenţiile şi motivele domnului Adrian Sobaru care l-au determinat să recurgă la această formă de protest sunt de natură privată, non instituţională.”

După 11 ani de la gestul disperat, Adrian Sobaru a decis de data asta să facă greva foamei în fața instituției publice de televiziune. Românul lucrează aici de 31 de ani, iar de la funcția de operator lumini, astăzi a ajuns tehnician mecanic.

Reporterii Impact.ro au stat de vorbă ieri cu Adrian Sobaru, în încercarea de a afla ce l-a determinat să treacă la acest mod de protest. Realitatea este că a rămas cu puțin sub 50% din salariul pe care-l avea până în prezent și cu un copil bolnav de autism și cu noi probleme de sănătate.

„(…)Am tot fost mutat de colo colo, acum sunt tehnician mecanic, am pornit de la funcția de operator lumini. Mi-a scăzut drastic salariul, nu am mai avut deplasări, ture de noapte, am pierdut cam 50% din bani. Din ce să trăim, eu, soția, și cei doi copii?

(…) Am un fiu bolnav de autism, dar este în categoria înalt funcțional, cu mai puține probleme. A absolvit Politehnica, studii în limba germană, profilul Electronică și Telecomunicații, și, pentru că în România nu putea face Master, a plecat în Germania. Are nevoie de 7.000 de lei lunar, pentru cazare, mâncare, tot ce trebuie.”, le-a declarat Adrian Sobaru reporterilor Impact.ro.