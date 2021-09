Angajatul TVR care a intrat în greva foamei: ‘Tremură carnea pe mine’. De ce este nemulțumit (exclusiv)

Probleme mari la TVR! Un angajat a luat o decizie drastică din cauza nemulțumirilor de la locul de muncă. Acesta este disperat pentru că banii nu îi ajung pentru a rezolva problemele din familie, așa că a intrat în greva foamei.

În 2020, Adrian Sobaru, cablist TVR, șoca o țară întreagă după ce sărea de la balcon, în sala Parlamentului. Acesta s-a decis să meargă mai departe cu protestele, mai ales pentru că este nemulțumit de salariu, dar și de ce se întâmplă la locul de muncă.

Adrian Sobaru este nevoit să își îngrijească și susțină băiatul bolnav de autism, la studii. Acesta este plecat în Germania pentru a reuși să își facă un rost în viață. Între timp, tatăl său se confruntă cu mari probleme, mai ales pentru că a intrat în greva foamei de luni, medicii monitorizându-i starea.

Angajatul TVR a decis să spună totul despre neplăcerile sale, explicând că bugetul din televiziune este unul mult mai mic în aceste momente. Mai mult, el a menționat că salariul său a scăzut drastic, pierzând aproape jumătate din suma pe care o primea în trecut.

”Eu oricum sunt faultat în TVR pentru simplul fapt că mă cheamă Sobaru. Este de neconceput ce se întâmplă acum în televiziune. E jale, bugetul e făcut țăndări, oamenii vin la serviciu ca să aibă de unde pleca acasă.

Nu se fac producții tv, au tăiat și bugetul, nici deplasări nu se fac. Ce rol mai are instituția? Probabil se va rări și pământul de sub TVR, vor înstrăina tot. Am tot fost mutat de colo colo, acum sunt tehnician mecanic, am pornit de la funcția de operator lumini.

Mi-a scăzut drastic salariul, nu am mai avut deplasări, ture de noapte, am pierdut cam 50% din bani. Din ce să trăim, eu, soția, și cei doi copii?”, a adăugat el.