Prima reacție a starețului din Maramureș, acuzat că a abuzat sexual o refugiată din Ucraina: „Sunt împăcat sufletește”

Apar informații noi referitoare la acuzațiile făcute de o tânără refugiată din Ucraina, care a fost găzduită la mănăstirea Petrova, din Maramureș. Aceasta a recamat la Poliție abuzul sexual la care a fost supusă din partea unui bărbat care avea legătură cu instituția religioasă în cadrul căreia trebuia să primească ajutor și susținere, având în vedere contextul de război în care se află țara sa. Bărbatul pe numele căruia s-a depus plângerea vine, însă, cu un răspuns menit dă deruteze opinia publică.

În urmă cu două zile, o tânără mămică, de 22 de ani, a mers la Poliția din Sighetu Marmației, acolo unde l-a reclamat pe starețul mănăstirii la care a fost cazată, dezvăluindu-le polițiștilor că a fost abuzată sexual de acesta.

Poliţiştii efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt şi a împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Maramureş.

În urma plângerii sale, polițistii au demarat o întreagă anchetă, menită să descopere adevărul, iar în cazul unor posibili vinovați, aceștia să răspundă în fața legii.

Agaton Oprişan, preotul acuzat de tânără pentru abuz sexual, a negat declarațiile făcute de aceasta, explicând că nici măcar nu a fost în incinta mănăstirii în perioada menționată de tânără. Mai mult, bărbatul susține că singurele apropieri au fost de natură religioasă „părintește”, motiv pentru care se simte împăcat și liniștit în fața lui Dumnezeu.

Starețul a fost întreat dacă a atins-o pe tânăra refugiată, declarând că doar „părintește”, fără conotații de natură sexuală. Duhovnicul a mărturisit că nu a făcut avansuri niciunei femei, motiv pentru care se simte nevinovat.

„Şi ele mă cuprind pe mine, şi eu pe ele, părinteşte. Pe toate le respect, părinteşte. Eu îs liniştit că nu i-am propus la niciuna aşa ceva, eu sunt împăcat sufleteşte. Dumnezeu vede de sus. Nici nu am timp, pur şi simplu. Chiar am spus astăzi aici la băieţi (poliţişti, n.r.) că eu în data de 15 nici nu am fost acasă”, a adăugat acesta.