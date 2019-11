Prima reacție a soției lui Leo Iorga, după moartea solistului Compact: ”Am apucat să-i aprind lumânarea!”

Leo Iorga, solistul trupei Compact, a murit, sâmbătă, la vârsta de 54 de ani, după ce în ultimii ani de viață s-a luptat cu o boală cumplită, cancerul. Sfâșiată de durere, soția artistului a găsit puterea să spună câteva cuvinte despre ultimele clipe din viața lui.

Soția lui Leo Iorga a oferit prima reacție după moartea marelui artist

„Este adevărat. A murit puiul meu. S a întâmplat totul brusc, am apucat să-i aprind lumânarea. Sunt terminată, nu mă pot opri din plâns. Nu am apucat să-i spun cât de mult îl iubesc, puiul meu. Nu am apucat, Doamne. Nu mă pot aduna. Mai aveam atâtea să îi spun… De câteva zile mă ruga să mergem acasă, dar nu puteam să îl duc acasă pentru că refuza să mănânce. Nici în spital nu mai voia să mănânce. Boala a învins. Am nevoie de liniște, de putere”, a delcarat Paula Iorga.

Leo Iorga s-a stins din viață, sâmbătă, 2 noiembrie, pe patul de spital. Artistul a fost internat după ce o pneumonie i-a recidivat, însă el suferea de cancer de ani buni.

„A revenit o pneumonie care credeam că s-a stins, în august o făcuse, când s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut să meargă. Am început voiajul prin spitale, să spunem, la Urgențe, la Marius Nasta, Sf. Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale”, spunea soția artistului în urmă cu doar câteva zile.