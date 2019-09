Prima reacție a Simonei Halep după ce a pierdut la Beijing, în fața Ekaterinei Alexandrova. Dezamăgire fără margini

Simona Halep a fost eliminată în turul II la China Open! Campioana nostră a părăsit prematur turneul de la Beijing. Rusoaica a învins-o cu 2-6, 3-6, după o partidă de o oră și 5 minute. Ce reacție a avut Simona Halep, după ce a văzut că a pierdut?

Se pare că problemele fizice au afectat-o puțin de campioana noastră. Simo a susținut, după primul tur, că se simte bine și că încearcă să-și revină destul de repede după accidentarea la spate. Aceasta, după reușita Ekaterinei, vizibil dezamăgită de cele petrecute, i-a strâns mâna adversarei și a plecat de pe teren.

„Încă nu sunt 100% recuperată, încă mai simt dureri. Totuși, astăzi am fost relaxată, pot spune că nu am forțat. Am știut de la început cum să joc împotriva ei. Consider că am jucat foarte inteligent, am jucat exact cum nu îi place ei, iar asta mi-a adus victoria. Mă simt foarte bine că am câștigat, pentru că niciodată nu este ușor când te confrunți cu accidentări. Am fost puțin demoralizată înaintea startului turneului, pentru că am trecut prin exact aceeași situație ca anul trecut. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig, modul în care am jucat îmi dă încredere”

