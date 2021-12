Prima reacție a lui Ianis Hagi după ultimul meci din Europa League. Ce a anunțat românul

Prima reacție a lui Ianis Hagi după ultimul meci din Europa League. Internaționalul român de la Rangers a fost titular în partida contra celor de la Lyon. El a fost înlocuit după o oră de joc, iar prestația sa a fost criticată de jurnaliștii scoțieni. Ianis Hagi a oferit mai multe explicații în conferința de presă ce a urmat meciului din Franța.

Prima reacție a lui Ianis Hagi după ultimul meci din Europa League. Mijlocașul român a fost din nou titular în „era van Bronckhorst” de la Rangers, începută cu 4 partide în urmă. Campioana Scoției a obținut o remiză, 1-1, pe terenul celor de la Lyon, în Europa League. Francezii au câștigat grupa, calificându-se direct în optimile competiției.

Ianis Hagi a fost folosit timp de o oră de antrenorul Giovanni van Bronckhorst în partida de la Lyon. Prestația sa a fost, însă, criticată de jurnaliștii britanici care l-au acuzat că a irosit multe pase.

„Playmakerul român a avut destule spații la mijlocul terenului pentru a-și putea trimite pasele, dar prea multe au fost expediate greșit”, au scris cei de la The Scottish Sun, care i-au acordat nota 5, una dintre cele mai mici din echipă.

Ianis Hagi a fost jucătorul lui Rangers prezent la conferința de presă ce a urmat partidei cu Lyon. Mijlocașul de 23 de ani a avut o explicație pentru prestația generală a echipei în Europa League. Ianis a declarat că el și colegii săi au considerat campionatul Scoției o prioritate pentru acest sezon.

„Am venit aici ca să jucăm bine, să încercăm lucruri noi ca şi echipă. Ştiam că nu avem niciun fel de presiune în această partidă. Am venit doar să ne testăm forţele şi cred că o remiză la Lyon este un rezultat satisfăcător.

Cred că modul în care am început grupa nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Am ştiut totuşi că avem meciuri importante şi în campionat. Cred că am considerat competiţia internă a fi prioritară. Am obţinut rezultate bune acolo. În cele din urmă, când reuşeşti să te califici dintr-o grupă din Europa League, pentru al treilea sezon la rând, cred că este o bună performanţă”, a declarat Ianis Hagi la conferinţa de presă de după Lyon – Rangers 1-1.