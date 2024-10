Prima reacție a Laurei Crișan după ce a fost pusă în libertate. Ce relație avea cu tatăl și cum a motivat suma de 100.000 de euro pe care a scos-o de la bancă

După ce a fost arestată preventiv pentru 24 de ore, Laura Crișan a fost pusă în libertate. Judecătoarea a decis să nu extindă măsura arestului preventiv la 30 de zile, neavând suficiente probe împotriva fiicei lui Ioan Crișan și a complicilor acesteia.

În urmă cu două zile, Laura Crișan și doi bărbați care au calitatea de complici în dosarul morții lui Ioan Crișan au fost reținuți pentru 24 de ore. După arestul de 24 de ore, judecătoarea a decis să îi lase în libertate pe cei trei, neavând suficiente probe împotriva lor. La ieșirea din arest, Laura Crișan a precizat că este nevinovată și că are conștiința împăcată. Femeia a mai spus că a încercat să afle cine i-a ucis tatăl și că nu înțelege de ce a fost denunțată.

”Nu știu de ce am fost denunțată. Am conștiința împăcată. Am încercat împreună cu avocata mea să aflu cine mi-a ucis tatăl. Nu am reușit să aflu”, a mărturisit Laura Crișan.

”Nu îl cunosc pe cel care m-a denunțat. Nu sunt în măsură să știu ce au făcut alte persoane din dosar. Nu am cunoștințe în Serbia“, a mai spus fiica lui Ioan Crișan.