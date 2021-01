Prima reacție a Elenei Udrea, după ce s-a infectat cu virusul covid. Ce a transmis acum

Chiar înainte de a se prezenta în fața magistraților, Elena Udrea a fost diagnosticată cu COVID-19. Ea s-a izolat alături de familie și a posta un mesaj pe pagina sa de socializare.

Fostul ministru al Turismului a postat pe pagina de Facebook primul mesaj public, după ce a fost diagnosticată cu noul coronavirus, chiar înainte de a se prezenta în fața judecătorilor Curții de Apel București, fiind acuzată de fapte de corupție și luare de mită.

O fi sau nu coincidență nu se știe, însă cert este faptul că rezultatul pozitiv al testului COVID-19 a ajuns la Elena Udrea chiar cu puțin timp înainte ca ea să se prezinte în fața Instanței. Astfel, avocatul său a cerut amânarea procesului în care este citată ca inculpat. Ea este acum în izolare alături de familie.

”După un an de când a apărut coronavirusul l-am contactat și eu. Am fost testată pozitiv pentru Covid. Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existenta virusului și la consecințele infectării cu el, dar nici nu am exagerat cu măsurile de protecție.

Am reușit să mă feresc timp de un an, cu mască, dezinfectant și relativa distanță socială. Nu am făcut nimic diferit în ultimele zile și totuși, de sărbători l-am contactat. Cel mai probabil, după simptome, l-a contactat întreaga familie, a scris Elena Udrea pe Facebook.