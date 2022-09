Prima reacție a Blue Air după haosul provocat în aeroporturi. Ce le transmite pasagerilor afectați de suspendarea zborurilor

O situație fără precedent a blocat ieri mai multe aeroporturi din țară, dar și din străinătate, după ce compania aeriană, Blue Air, și-a suspendat toate zborurile care urmau să aibă loc în perioada 6-12 septembrie. Potrivit informațiilor transmise ulterior, decizia companiei a venit la scurt timp după ce i-au fost blocate conturile de către Ministerul Mediului. Din păcate, mulți pasageri au aflat că le-au fost suspendate zborurile direct în aeroport, iar impactul emoțional a fost unul extrem de puternic. Reprezentanții Blue Air au oferit prima reacție după multă vreme de la crearea haosului. Iată ce au declarat într-un final.

Peste 1000 de pasageri Blue Air se pregăteau să decoleze din Aeroportul „Henri Coandă” atunci când au aflat că zborurile lor au fost suspendate, fără a primi măcar un mesaj din partea companiei prin care să fie anunțați de anularea curselor. Șocul a fost atât de mare, încât oamenii au creat un adevărat haos în aeroport, alarmând totodată autoritățile din cauza situației create.

Premierul României a intervenit și el în această problemă, afirmând că România nu poate lăsa peste 3000 de pasageri în aeroporturi din toată Europa, solicitând intervenția celor care pot ajuta pentru soluționarea acestei probleme.

La rândul său, ministrul Mediului, Tanczso Barna, a explicat motivul blocării conturilor, afirmând că Blue Air are o datorie de 28 de milioane de lei, însă această poprire nu justifică modul în care Blue Air și-a lăsat pasagerii pe drum, fără a oferi nici măcar o explicație, o soluție sau scuză.

În cursul serii de marți, Blue Air a avut prima reacție față de pasagerii păgubiți, prin intermediul reprezentantului său, Bogdan Năstase. Acesta a explicat pentru Realitatea Plus ce s-a întâmplat, de fapt, și care este motivul pentru care situația zborurilor a degenrat atât de tare.

Pe această cale, Bogdan Năstase le-a cerut scuze tuturor pasagerilor pentru neplăcerile cauzate și a anunțat că instituțiile statului sunt dispuse să ofere ajutor în găsirea unei soluții pentru a relua zborurile.

„Ne cerem scuze pasagerilor care astăzi și în zilele următoare se vor afla într-o situație grea. Noi am păstrat o corescpondență cu reprezentanții fondului de mediu. Avem pierderi uriașe după pandemie. Am solicitat încă din luna mai un plan de eșalonare la plata acestei sume, pe care nu am contestat-o, o datorăm.

Din iunie nu am mai avut nicun fel de comunicare, în iunie 2022 instanța a decis prelungirea acordului, motiv pentru care am considerat că reprezentanții acestei instituții au luat cunoștință de hotărârea instanței.

Astăzi am primit notificare că ne sunt conturile blocate. Vreau să spun că autoritățile statului român și-au exprimat dorința de a ne ajuta, ne-au sunat exprimându-și sprijinul. Încercăm să găsim soluții chiar în aceste momente”, a spus Bogdan Năstase, la Realitatea PLUS.