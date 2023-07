Prima postare a Danei Roba după ce a ieșit din spital. Mărturisiri cutremurătoare, cum o amenința fostul soț: ”Mai bine te văd moartă”

După ce a fost la un pas de moarte și doar un miracol a ajutat-o să supraviețuiască, vedeta rupe tăcerea. Prima postare a Danei Roba după ce a ieșit din spital conține dezvăluiri tulburătoare despre fostul său soț, cel care a vrut să îi fie călău. Cum o amenința.

Medicii nu i-au dat șanse la viață, după ce a ajuns la spital în stare critică, fiind lovită cu bestialitate, cu un ciocan, de tatăl copiilor ei. Dana Roba a luptat cu toate puterile sale și a reușit ceea ce părea imposibil: a supraviețuit.

Vedeta a fost externată din unitate medicală și se concentrează pe refacerea sa, pregătindu-se pentru intervențiile chirurgicale pe care le va suferi în viitorul apropiat.

Dana Roba a publicat primul său mesaj în mediul online. Ea a făcut mai multe dezvăluiri terifiante despre fostul său soț, mărturisind că după fiecare ceartă, bărbatul îi spunea că preferă să o vadă moartă decât să divorțeze.

„Ultima fotografie in care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără ca sa imi zică nimic in seara respectiva. Mereu când nu ne înțelegeam imi spunea: mai bine te văd moarta decât sa divorțezi de mine. Eram înainte cu 2 zile de divorțul pe cale amiabila pe care l-am plătit eu, 800€”, a scris vedeta.

Dana Roba a spus că va mai trece prin alte trei operații – două pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă. În prezent, din pricina traumatismelor pe care le-a suferit, ea nu poate lucra, în condițiile în care are toate degetele rupte și ambele mâini în ghips.

„Acum ma refac ușor, și m-ai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta

pt ca am toate degetele rupte și am ambele mâini in ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită ca nu pot lucra.

Voi lupta pentru copiii mei și consider ca Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie in viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult.

Va iubesc și ma gândesc la voi”, a încheiat ea.