Prima imagine cu Daniela Crudu, după ce și-a schimbat silicoanele. Mesajul pe care l-a transmis vedeta Antenei 1 de pe patul de spital

Daniela Crudu a început noul an cu o altă modificare. Aceasta nu a fost mulțumită de vechile implanturi mamare, așa că a dat fuga la cabinetul medicului estetician preferat și și-a pus unele noi. Ce mesaj le-a transmis fanilor de pe patul de spital?

Daniela Crudu și-a schimbat silicoanele. Ce le-a spus vedeta fanilor de pe patul de spital?

Cunoscuta fostă asistentă păcătoasă adoră intervențiile estetice și e curioasă să încerce orice noutate. Acum, a decis să-și schimbe implanturile mamare. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că ar fi avut o problemă cu ele, ci pentru că a nemulțumit-o forma lor.

Așa cum și-a obișnuit fanii, bruneta s-a pozat în fiecare moment și le-a arătat tuturor cum se simte înainte de operație, dar și care au fost primele gânduri după intervenție. „M-am trezit și eu. Nu mai știu de câți ani nu m-am mai trezit la 06:00, dar vreau să spun că mi-am schimbat implanturile și mi-am pus o formă superbă’, a transmis Daniela Crudu pe Instagram.

Cunoscuta vedetă a recunoscut întotdeauna care au fost operațiile la care a apelat sau pe care le-ar face în viitorul apropiat. Dorința sa de a se modifica a început încă de la 17 ani, iar până în zilele acestea nu a încetat să apeleze la măestria medicilor esteticieni. De asemenea, Daniela Crudu apelează deseori și la terapii estetice pentru întinerirea pielii, tratamente care să-i amelioreze cearcănele și pungile de sub ochi.

„Nu mi-am făcut așa multe operații cum scrie peste tot”

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. „Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea’. Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vedere. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele”, detalia femeia în urmă cu trei ani.

Cum a reușit să slăbească?