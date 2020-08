Prima experiență intimă a lui Miley Cyrus a fost în 3! Șocant este cu cine s-a iubit…

De-a lungul timpului, Miley Cyrus a şocat cu apariţiile sale extravagante, dar şi cu divorţul total neaşteptat de Liam Hemsworth. Cei doi au fost împreună încă de pe vremea când artista era o adolescentă. De curând, cântăreaţa americană a făcut dezvăluiri incendiare despre prima sa experienţă intimă.

În vârstă de 27 de ani, Miley Cyrus poate spune că a trăit în câţiva ani cât alţii într-o viaţă. Cu o carieră în actorie şi muzică încă de pe vremea în care era un copil şi o viaţă personală expusă în presa de scandal, cântăreaţa din Statele Unite ale Americii este un adevărat fenomen.

De curând, aceasta a povestit despre prima sa experienţă intimă, în cadrul unui interviu. Artista a declarat că s-a iubit cu două fete.

“Când aveam vreo 11-12 ani, prietenele mele vorbeau despre ce făceau cu băieţii, dar nu înţelegeam mai nimic. Aşa că am decis să mă cuplez cu prietenele mele. Prima mea experienţă intimă a fost, aşadar, cu două tipe. S-a mers destul de departe. Am fost atrasă de fete cu mult timp înainte să simt ceva pentru vreun băiat. Când eram copil credeam că Minnie Mouse este extrem de sexy”, a povestit Miley Cyrus, conform Daily Mail .

De asemenea, celebra cântăreaţă a dezvăluit că primul bărbat din viaţa sa a fost Liam Hemsworth, cel care peste ani avea să îi devină soţ. Interesant este faptul că aceasta l-a minţit spunându-i că nu este prima oară când face asta.

“Aveam 16 ani când am făcut dragoste pentru prima oară. S-a întâmplat cu Liam. Am minţit atunci şi am zis că nu sunt novice pentru ca el să nu mă considere fraieră. Dar am ajuns să mă mărit cu tipul ăsta, ceea ce este de-a dreptul o nebunie”.