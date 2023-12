Prima declarație a lui Marius Budăi, după ce fostul ministru a fost prins într-o mașină furată la Vama Sculeni: ”Am crezut că e o farsă”

Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi a făcut primele declarații, după incidentul de la Vama Suculeni. Politicianul a fost prins, împreună cu parlamentarul Dan Constantin Șlincu, într-o mașină care figura în baza de date europeană ca fiind furată din anul 2016. Firul evenimentelor de la frontieră.

Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budăi, și parlamentarul Dan Constantin Șlincu, au fost prinși la punctul de trecere al frontierei Vama Sculeni, într-o mașină furată. Cei doi politicieni se deplasau din Chișinău spre Botoșani, cu intenția de a merge acasă.

Au plecat din țară înainte cu o zi, la punctul de trecere al frontierei cu Republica Moldova agenții de poliție explicându-le că ar exista o anumită problemă în legătură cu autoturismul cu care circulă, însă aceasta nu ar fi apărut concret în sistem. La vama românească însă, lucrurile s-au clarificat.

Vameșii de la punctul de trecere al frontierei Vama Sculeni i-au explicat lui Dan Constantin Șlincu, care se afla la volanul mașinii, că aceasta figurează în baza de date europeană ca fiind furată din Belgia încă din urmă cu șapte ani de zile.

Astfel, autoritățile le-au cerut celor doi politicieni români să parcheze autoturismul deoparte, fiindcă figurează ca fiind furat încă din anul 2016. Mașina era achiziționată de Dan Constantin Șlincu în anul 2015, cu contract de vânzare-cumpărare. Marius Budăi a făcut primele declarații în acest sens.

„În primă fază, chiar am crezut că este o farsă și n-am luat în serios ceea ce mi se spune, după care mi s-a spus clar că așa este și atunci am urmat procedurile legale. Mașina a fost sigilată, iar noi ne-am chemat o altă mașină și am plecat spre casă.

Colegul meu a achiziționat mașina care deja era înmatriculată în anul 2015 în România, ca aseară să afle că maşina este furată”, a declarat Marius Budăi, într-o intervenție televizată la postul TV Antena 3 CNN.