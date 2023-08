Prima declarație a femeii însărcinate din Gorj, operată din greșeală de hernie: ”Am rămas șocată, cum să am o fetiță?”

Ultima săptămână a fost încărcată cu multe evenimente medicale, menite să revolte românii, din cauza erorilor crunte care au loc în spitale. Unul dintre cazurile care a creat panică este cel al unei femei însărcinate, care a fost operată de hernie. La trei zile distanță de evenimentul care se putea sfârși tragic, pacienta a ofertit primele declarații despre întâmplarea care i-a schimbat viața.

Un scandal puternic a izbucnit după o eroare produsă la Spitalul din Târgu Jiu, acolo unde medicii sunt acum în mijlocul unei anchete serioase. Personalul medical susține că nu este vinovat pentru eroarea produsă și amenință că vor renunța la gărzi în semn de protest, invocând faptul că nu primesc sprijin și că sunt anchetați în legătură cu o intervenție chirurgicală controversată.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Țicleanu, a oferit informații detaliate legate de cazul tinerei mame, care a declarat pe proprie răspundere că nu este însărcinată. Această situație vine în urma unui incident tulburător în care o femeie a fost operată pentru hernie, în ciuda faptului că era însărcinată în luna a noua.

Ulterior, medicii au descoperit că femeia se afla în ultima lună de sarcină, moment în care au intervenit pentru extragerea bebelușului. Conducerea spitalului a demarat investigații interne pentru a elucida cazul și pentru a identifica eventualele erori din procesul de diagnostic și intervenție medicală. Femeia în cauză s-a prezentat inițial la spital cu dureri abdominale, însă nu era conștientă că purta în pântece o viață nouă.

După intervenția chirurgicală, în timp ce se afla încă sub influența anesteziei, femeia a primit vestea uluitoare că tocmai născuse o fetiță. Confuză și surprinsă de această veste, pacienta a declarat că știe că are deja două fetițe gemene acasă, nerealizând încă ce i s-a întâmplat.

„După ce m-am trezit (din anestezie-n.r.), mi-a spus că am o fetiţă. Eu am zis „nu, am două fetiţe”… Nu înţelegeam… A zis că am născut o fetiţă.

Am rămas şocată, impresionată. Cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că eu am două… nu realizam.

Eu am două fetiţe gemene acasă”, le-a spus femeia reprezentanţilor spitalului, potrivit Agerpres.