Prietenul lui Alin Oprea, amenințat de rudele Larisei! Cum încearcă să îi distrugă VIDEO

Divorțul cu scântei dintre Alin Oprea și soția Larisa este departe de a se fi terminat. De la partajul de peste 1 milion de euro până la acuzațiile de infidelitate pare că a fost doar un pas, cel puțin asta susține fostul membru al trupei Talisman, și nu doar el. Un apropiat al cântărețului acuză că ar fi fost amenințat în mod direct de încă soția artistului și fratele acesteia.

Divorț cu scandal și avertismente. Prietenul lui Alin Oprea, amenințat de Larisa și fratele ei

În urmă cu câteva zile, Alin Oprea arăta public scene de coșmar din casa sa. Fostul solist de la Talisman a tulburat lumea mondenă și nu numai atunci când a apelat la 112, după ce fosta soacră și fostul cumnat nu i-ar fi dat voie să intre în locuința sa. Trei echipaje de poliție au încercat să calmeze spiritele în apartamentul artistului localizat în centrul Capitalei. După acuzații de sechestru și jaf, a urmat o filmare, apărută pe micile ecrane datorită unui ”binevoitor” de-al soției.

Este vorba despre o întâmplare din urmă cu 8 ani, când Larisa a bătut doi paznici care nu o lăsau să intre la serbarea fiicei pentru că nu avea asupra ei cartea de identitate. În urmă cu puțin timp înainte de această scenă, în liceul cu pricina s-a petrecut un moment atroce într-o elevă și un profesor, drept pentru care paza a fost întărită, iar regulile mai dure.

De cu seară, scandalul s-a inflamat, făcând ”victime colaterale”. State Managerul trupei Talisman susține că Larisa Oprea a avut un comportament nefiresc în fața lui, alături de frații ei, care i-au cerut să se prezinte pe terasa unei femei. Totul s-a întâmplat la scurt timp după prima înfățișare la notariat, unde avea ceva de rezolvat cu Alin Oprea, povestește bărbatul. În momentul în care acesta a trecut prin fața casei artistului, a observat-o pe Larisa alături de copii și de frații ei. La câteva minute distanță i-a sunat telefonul, iar fratele femeii i-a cerut să întoarcă mașina, altminteri o să fie ”nasol”.

Prietenul artistului este îngrozit: „Mi s-a părut grav și m-am speriat”

„După prima înfățișare la notariat, întâmplarea face că m-am întâlnit cu Alin, că trebuia să avem ceva de rezolvat, moment în care am trecut prin fața casei pe unde stă și la terasă era soția cu frații ei și cu copiii. Am fost sunat de unul dintre frați și mi-a spus că întorc urgent mașina că dacă nu o să fie nasol”, a spus prietenul lui Alin Oprea la Xtra Night Show.

„I-am zis: – Bă, stai, că nu pot să întorc mașina așa -. Nu, că știu că te întâlnești cu Alin. Bă, dacă nu te întorci, nu o să fie bine, o să vezi ce se întâmplă. I-am zis o să vin. M-am întâlnit la terasă, mi-a fost expusă, din punctul soției de vedere, cum vede ea lucrurile și ce s-a întâmplat. Era foarte afectată, așa părea. După care mi s-a spus să am grijă să nu mai lucrez cu Alin”, a continuat bărbatul.

„Începând de azi înainte nu mai am voie să lucrez cu Alin. Am întrebat de ce. Dacă o să mai lucrezi cu Alin, nu o să-ți fie bine deloc. M-am simțit amenințat. Mi-a fost teamă. Am vorbit cu Alin la telefon și mi-a zis că nu e ok. Mi s-a părut grav și m-am speriat. Înainte de toată această discuție am fost întrebat dacă înregistrez”, a completat el.