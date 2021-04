Prezentatoarea TV care va da BAC-ul la 44 de ani: ”Citind istoria României ți se rupe sufletul”

Nadine, prezentator TV, se pregătește să dea examenul de Bacalaureat în această vară, la 44 de ani. Vedeta a ieșit din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de familie, dar și studiului.

Prezentatoarea TV care va da BAC-ul la 44 de ani

A fost instituționalizată într-o Românie care este preocupată de orice, numai de copiii ei nu. A fost traversată de multe obstacole și a trăit cât alții într-o viață. Barierele le-a transformat în opotunități. Este vesele, energică, plină de viață și cu o dorință mare de a reuși și a cunoaște.

Povestea sa a început în copilărie, după ce o bunică a dat-o la casa de copii. „Din start, acum faci cozonaci și ei sunt lângă tine, apoi ești la casa te copii”, povestea Nadine într-un interviu pentru TVR.

De aici se ramifică alte istorioare triste, ce s-au sfârșit azi, când Nadine s-a pus pe picioare, încercând în fiecare zi să-și aducă viața la normal. Astăzi, la 44 de ani, vedeta se pregătește să dea examenul maturității în această vară și învață împreună cu fiul ei de 11 ani. De când a renunțat la lumina reflectoarelor, prezentatoarea TV s-a orientat către alte pasiuni pe care le are. Nu regretă nicio secundă că a renunțat la televiziune pentru viața de familie și consideră că a fost una dintre cele mai bune decizii luate.

„S-a râs de mine pe la toate colțurile”

„M-am reîntors la școală la 40 de ani. Am reluat liceul de la clasa a noua. Eu am mai făcut odată liceul, am dat Bacul și am picat la o singură materie. Nu am vrut să dau examen doar la acea materie, ci am vrut să reiau liceul de la început. Eu am spus că pentru mine a fost important să îmi reiau studiile și să revin ca adult la școală. S-a râs de mine pe la toate colțurile. Am văzut în presă că râdeau și de un fotbalist. Dacă noi punem rușine pe reîntoarcerea la educație, pe acești adulți, nu e bine.

Învăț! Vine Bac-ul. Stau toată ziua cu câte o cafeluță și un ceiuc și o mulțime de cărți. Acum sunt în perioada istoriei și nu există lecție să nu plâng. La 14 ani când se învăța istoria nu plângi pentru că nu înțelegi. Acum, la 40 de ani, citind istoria României ți se rupe sufletul”, a povestit aceasta într-un interviu pentru Gândul LIVE.