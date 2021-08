O veste nouă a cutremurat lumea mondenă! O prezentatoare de televiziune s-a îmbolnăvid de covid-19, chiar dacă era convinsă că nu poate să treacă prin această boală. Vedeta s-a vaccinat în februarie, de aici și surprinderea tuturor.

Maria Coman, prezentatoarea de la Antena 3, a dezvăluit că s-a infectat cu virusul ce a făcut ravagii în toată lumea.

Vedeta a mărturisit că și-a dat seama de tot ce se întâmplă în momentul în care nu a mai avut miros deloc, acesta fiind un simptom pe care îl prezintă covid-19.

„În afară de faptul că nu am miros mă simt foarte ok și sper să rămân așa. Mi-a curs nasul un pic săptămâna trecută, dar am zis că era de la aerul condiționat pentru că mi se întâmplă în fiecare vară și asta e.

Duminică seara mi-am dat seama că nu mai am miros deloc și mi-am dat seama de exemplu că nici crema cu care mă dau nu mai miroase.

Și am zis să îmi fac un test înainte să merg la serviciu. Știu că ne putem pierde mirosul de la multe lucruri, dar în perioada asta e bine să ne gândim că ar fi COVID.”, a transmis Maria Coman la Antena 3.