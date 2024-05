Prezentatoarea Digi Simona Țăranu, despre obiceiul ei care îl supăra enorm pe soț: ”Am zis atunci unde mai este viața noastră, socializarea?” VIDEO EXCLUSIV

Simona Țăranu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din România! Știrista și-a întâlnit alesul, pe Florin, încă de la o vârstă fragedă, pe când se afla la liceu, iar de atunci formează un cuplu solid și se înțeleg perfect. Totuși, un obicei al vedetei de la Digi Sport îl supără enorm pe soțul ei. Despre ce este vorba, aflați în exclusivitate pentru Playtech-Știri.

Simpatica Simona Țăranu se bucură de foarte mulți admiratori, însă inima ei aparține unui singur bărbat, cu care se iubește din tinerețe. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire ca-n povești. În exclusivitate pentru Playtech-Știri, vedeta a mărturisit ce regulă au stabilit împreună.

Înainte de a dezvălui despre ce este vorba, Simona Țaranu ne-a dezvăluit ce ține în poșetă:

„Un pachet de plasturi, telefonul, nu plec niciodată fără legitimația de serviciu, fără portofel, mai am căștile, o cremă de mâini.

Așa cum nise întâmplă tuturor de multe ori, când plecăm de acasă mai uităm portofelul, dar cum azi tehnologia a avansat, cardurile nu mai stau în portofel, ci pe telefon.

Este și cazul Simonei Țăranu, care recunoaște că fără portofel mai poate pleca de acasă, dar fără telefon în nicun caz, iar motivul este unuș cât se paote de întemeiat.

Fără portofel, dacă pleci, mai poi să te descurci, am cardurile pe telefon, poți plăti și așa”.

Potrivit vedetei TV, ea și soțul, Florin, au o regulă în casă, și anume, când stau împreună, telefoanele mobile trebuie să stea pe masă.

„Avem o regulă, când suntem împreună, telefoanele pe masă. Încercăm să ne detașăm. Doar dacă am ceva musai de postat, dacă am vreun parteneriat, vreun contract și atunci trebuie să fiu foarte atentă ce scriu, pe cine etichetez…

Stăteam cu telefonul și atunci mi-a zis: ce facem? Sunt convinsă că și în timpul zilei stai cu telefonul, și seara și în weekend și atunci ne afectează. Mi-am limitat accesul la rețelele de socializare pe telefon, la o oră sau o oră și un pic…

Mă avertizează și… Am stabilit regula pe parcurs, nu mai exista socializare și am spus atunci ce facem, trăim ca doi zombi? Am limitat cât se poate, mai ales când suntem împreună”, ne-a mai spus aceasta.