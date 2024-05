Prezentatoarea de la PRO TV care a fost scoasă din program după doar o ediţie a ştirilor. Abia acum a povestit: „Stresată, nedormită, obosită”

Adevărul a ieșit la iveală. Una dintre cele mai iubite foste prezentatoare TV a dezvăluit motivul pentru care a fost dată afară de la postul care a făcut-o celebră. Ce este, de fapt, în spatele retragerii ei din acest domeniu și cum au stat lucrurile pe atunci.

Andreea Liptak a fost una dintre cele mai cunoscut prezentatoare TV, care s-a bucurat de un succes răsunător în acest domeniu. La un moment dat, însă, cariera sa a trecut printr-un moment decisiv.

După ce a făcut o prezentare unică la știrile Pro TV, lucrurile nu au decurs conform așteptărilor, iar Andreea a fost concediată. Momentul neplăcut s-a produs când a aflat că va trebui să prezinte știrile sportive, o sarcină pentru care nu simțea că este pregătită și care nu se potrivea cu experiența ei.

Andreea a mărturisit că nu se simțea încrezătoare în abilitățile sale de a prezenta știri sportive și că nu se simțea credibilă în această poziție. A știut, întotdeauna, că are aptitudini și credibilitate în domeniul știrilor generale.

Am făcut câteva probe în platou, dar nu de maniera în care să mă simt pregătită. Deci, stresată, nedormită, obosită și a ieșit ce a ieșit, un dezastru”, a povestit Andreea Liptak Spiridon în podcast-ul Altceva.

Și am și fost prima prezentatoare pe scaunul știrilor sportive. Și, cum se face totul în PRO, de pe o zi pe alta, mi-au spus seara. N-am dormit toată noaptea. Pentru că am fost extrem de stresată, nu aveam exercițiul acela.

În 2012, Andreea a luat o decizie curajoasă și a ales să părăsească televiziunea pentru a porni o afacere alături de soțul său. Chiar dacă plecarea din lumea televiziunii a însemnat sfârșitul carierei pentru totdeauna, a reprezentat, totodată, și începutul unei noi aventuri și oportunități de a-și urmări pasiunile în alt domeniu.

Andreea Liptak a reușit să facă o schimbare de direcție în cariera sa într-o poveste de succes. Povestea ei impresionantă începe cu decizia de a părăsi Pro TV și de a se aventura în lumea antreprenoriatului alături de soțul său, Răzvan Spiridon.

Riscul pe care l-au luat a fost răsplătit cu o prosperitate financiară pe care o visau de mult timp. Cei doi au decis să investească într-o afacere de cosmetice și suplimente nutritive. În momentul în care cei doi au decis să părăsească mediul televiziunii, s-a vehiculat că motivul plecării lor ar fi legat de implicarea într-o afacere de tip piramidal multinațională.

Cu toate acestea, decizia lor s-a dovedit a fi inspirată. Se spune acum chiar că Andreea Liptak a devenit milionară în euro, însă niciodată nu a fost de acord să ofere detalii exacte despre sumele pe care le-a câștigat în tot acest timp.

Totuși, succesul nu a venit fără sacrificii și multă muncă. Au trecut prin momente dificile, inclusiv prin perioade în care își luau un credit în franci elvețieni pentru a-și permite să-și cumpere un apartament, iar plata ratelor și a costurilor de întreținere erau o povară grea pentru ei.

Pentru a face față situației financiare dificile, Andreea Liptak și soțul ei au fost nevoiți să-și asume mai multe joburi și ore suplimentare de muncă. Cu toate acestea, oportunitatea de a se alătura unei afaceri de network marketing le-a deschis noi perspective.

Chiar dacă munca lor era intensă, în unele zile stând la serviciu chiar și 12 ore, au reușit să asigure un trai mai bun familiei.

„Cu un copil de 1 an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, că să ne putem susține.

Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, multi-level, ca să putem supraviețui rămânând etici-un model de business de care au fugit toți corporatiștii din jurul nostru, pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!).

Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia!”, a povestit aceasta.