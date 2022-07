Afacerea care i-a adus sute de mii de euro fostei vedete de la Pro TV. A renunțat la TV acum 10 ani

Au trecut 10 ani de când nu mai apare pe micile ecrane și, cu toate acestea, a reușit să-și construiască o afacere bănoasă, care-i aduce sute de mii de euro. Cine este fosta vedetă de la PRO TV care se bucură de o viață lipsită de griji, departe de lumina reflectoarelor.

Andreea Liptak a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Fosta vedetă PRO TV a renunțat la televiziune acum un deceniu și duce o viață extrem de liniștită departe de mass-media.

Frumoasa blondină a reușit să-și clădească o afacere profitabilă de sute de mii de euro care îi face viața mult mai ușoară, alături de soțul ei, Răzvan Spiridon.

În luna mai a anului 2012, Andreea Liptak a plecat de la PRO TV, fiind înlocuită pe micile ecrane cu Lavinia Petrea și cu Andreea Marinescu. Blondina incepuse o afacere cu Răzvan Spiridon, partenerul ei de viață și fost prezentator al știrilor sportive.

Deși nu mai apare la televizor, Andreea Liptak este foarte activă pe rețelele sociale, acolo unde-și promovează afacerea din domeniul frumuseții, specializată pe vânzarea de produse cosmetice și suplimente nutritive, un proiect ce face parte dintr-un sistem piramidal multinațional.

Andreea Liptak și Răzvan Spiridon formează un cuplu de aproape 20 de ani. Foștii prezentatori TV sunt împreună din anul 2003, iar patru ani mai târziu, în anul 2007, au decis să se căsătorească.

Cei doi au împreună două fete mari, Maia, în vârstă de 18 ani, și Sofia, care a împlinit 15 ani. Fosta vedetă de la PRO TV i-a făcut o dedicație amoroasă emoționantă soțului ei, pe rețelele sociale.

„Astăzi i-am spus La Mulți Ani, iar el mi-a spus că-mi mulțumește pentru „lumina pe care o simte de fiecare dată în el, atunci când mă vede”. Și „pentru fetele noastre perfecte” Așa este el… perfect, ca ele! Și cine-l cunoaște cu adevărat, poate confirma!

Ești cel mai important, cel mai influent și cel mai protector bărbat din viața noastră! Sigur mă vei întreba de ce a fost nevoie să scriu asta pe social media? Păi, n-a fost nevoie! Pur și simplu am profitat de faptul că nu ești acasă fix acum!

De 20 de ani îmi luminezi și tu mie zilele! Restul ți le-am spus și ți le voi repeta atât timp cât vom trăi! Love you to the moon and back, indiferent de planetă și de galaxie! So, live long enough to live forever, my perfect match!”, i-a scris Andreea Liptak soțului ei.