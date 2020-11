Previziuni înfiorătoare pentru 2021. Când dispare Covid-19, de fapt: ”Va fi un dezastru global cu proteste”

Nicolas Aujula, 35 de ani, din Londra, s-a autoproclamat clarvăzător și pretinde că a anticipat apariția pandemiei de coronavirus. În 2018, acesta a vorbit despre o problemă care va lovi foarte grav lumea în următoarii ani. Iar izbucnirea pandemiei i-a asigurat faima. Și, dacă tot ne-a adus coronavirusul pe cap, Aujula ne dă și vești bune și ne anunță când vom scăpa de boala care a afectat întreg mapamondul. Doar că finalul pandemiei nu va însemna și finalizarea problemelor, mai crede britanicul. Numeroasele restricții vor provoca proteste în întreaga lume.

Nicolas Aujula și-a extins aria de previziuni! Anunță probleme sentimentale pentru Kim Kardashian și Natalie Portman. Și dezvăluiri despre familia regală

„Unele dintre viziunile mele sunt destul de concrete. În vreme ce altele sunt mai simbolice și deschise la interpretări. Precum un vis în care apare un mesaj ascuns. Cel mai mult în acest an, oamenii m-au întrebat despre coronavirus. Am viziuni că se va ajunge pe un platou după anul nou. Și că infecțiile vor scădea până la nivelul în care vor putea fi ținute sub control în primăvară.

Dar, pe de altă parte, prevăd că restricțiile provocate de pandemie, dar și panica pe care a generat-o acest virus, vor continua până în 2022. Iar anul viitor va fi un dezastru global cu proteste masive. Se va întâmpla asta pentru doi sau trei ani. Mai văd oameni care vor încerca să se mute în alte locuri, pentru o viață mai bună, ca un exod în masă. Nu mă refer la câteva sute, ci la mii de oameni”, a declarat Nicolas Aujula pentru The Sun.

Și dacă tot este un mediu de succes, Aujula a anunțat și ce se va întâmpla anul viitor cu mai multe vedete importante. Și nu sunt vești tocmai bune pentru multe persoane importante. Vor fi probleme sentimentale pentru două dintre cele mai râvnite femei din lume, Kim Kardashian și Natalie Portman. În plus, britanicii trebuie să se pregătească pentru un adevărat cutremur în familia regală în 2021.

„Am viziuni despre Meghan Markle care apare pe ecran într-un interviu și dezvăluie secrete despre familia regală”, a mai spus Nicolas Aujula.