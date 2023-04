Președintele Volodimir Zelenski a făcut anunțul despre România și Republica Moldova. Ce ar urma să se întâmple cu țara noastră

Declarațiile liderului ucrainean, făcute în timpul unei conferințe de presă susținută cu premierul Poloniei, ridică semne de întrebare în rândul românilor și al moldovenilor. Vorbind despre situația Ucrainei în lume la acest moment, Volodimir Zelenski a făcut referire directă la libertatea României și a Republicii Moldove. De câtă libertate se poate bucura țara noastră acum?

Din cauza poziționării geografice a Ucrainei, care se învecinează atât cu România, cât și cu Republica Moldova, războiul din Ucraina a reprezentat un motiv uriaș de stress pentru țara noastră, mai ales că Vladimir Putin a recurs abuzv la amenințărea nucleară.

Din păcate, până când lucrurile nu se vor liniști pe frontul din Ucraina, niciunul dintre vecini nu poate rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă acum în țara vecină. În timpul întâlnirii cu premierul Poloniei, Zelenski și-a exprimar optimisul cu privire la independența și libertatea vecinilor, atâta vreme cât și țara sa beneficiază de aceste drepturi.

Mai mult, liderul ucrainean susține că, odată ce Ucraina se bucură de independență, acest lucru este garantat și pentru România, Republica Moldova, Lituania și Țările Baltice. Pe scurt, este vorba despre principiul care stă la baza acestor tensiuni iminente create după izbucnirea războiului, mai exact „toți pentru unul, unul pentru toți”.

Altfel zis, atâta vreme cât toată lumea se preocupă de protejarea granițelor Ucrainei, se preocupă în primul rând se siguranța propiului teritoriu.

Maia Sandu a recunoscut în repetate rânduri că frontierele țării la frâiele căreia se află sunt protejate de eroismul soldaților ucraineni, exprimând recunoștință în acest sens. Mai mult, președintele țării a declarat că Republica Moldova este, probabil, cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, având în vedere că este afectată atât de război, cât și de atacurile frecvente din partea Kremlinului.

,,Unii au dorit ca Moldova să cadă și astfel să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, ci am devenit mai puternici.

Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului, am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie și cel mai important am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației”, a transmis Maia Sandu în timpul reuniunii trilaterale cu președintele României și Olaf Scholz, la București.