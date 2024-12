Președintele Klaus Iohannis, primele declarații oficiale după ce CCR a anulat turul I al alegerilor prezidențiale 2024: ”Ce fac eu acum?”

Vineri, 6 decembrie, Curtea Constituțională a României a anulat, oficial, primul tur al alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie 2024, potrivit comunicatului de presă emis de instituție. La ora 19.00, președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a ținut un discurs oficial, la Palatul Cotroceni, în ziua anulării primului tur al alegerilor prezidențiale 2024 de către CCR.

Șeful statului român a oferit informații amănunțite privind neregulile găsite în campania candidatului independent Călin Georgescu, după declasificarea celor patru rapoarte SRI, MAI și SIE de acum câteva zile.

Președintele en-titre al României susține că a primit telefoane de la Servicii despre anumite neregularități în ceea ce privește promovarea electorală a lui Călin Georgescu.

”CCR a decis să anuleze alegerile prezidentiale care s-au desfășurat in aeste zile. Decizia CCR este obligatorie pentru toată lumea si noi toti ne conformăm. E o situatie nemaîntâlnită până acum și e bine să ne amintim cum s-a ajuns aici.

La început, am primit telefoane de la Servicii că anumite lucruri sunt ciudate. Am dispus să se aprofundeze tot ce este de verificat si am primit, repede, notificari scrise. Am fost ingrijorat si am convocat urgent sedința CSAT.

Am avut 4 materiale de la SRI, SIE si MAI pe care, între timp, majoritata le cunoașteți. CSAT a luat act de aceste materiale, le-au discutat si concluziile au fost grave. Am dat un comunicat in sinteza al chestiunilor găsite atunci.

Un candidat a beneficiat nelegal de promovare electorala masiva in cele 2 zile in care este interzis, conform legii, sambata si in ziua alegerii. A declarat buget 0, cu toate că a avut o campanie sofisticată.

Am primit informații de la servicii ca această campanie a fost sprijinită dintr-un stat străin de interesele României.

Toate acestea sunt lucruri grave. La putine zile dupa aceea, un grup mare mi-a cerut declasificarea si publicarea tuturor materialelor din sedinta csat.

Așa, toată lumea a putut să vadă ce s-a discutat acolo. E important de retinut ca CSAT nu are atributii în alegeri, dar semnalele au dovedit că aceasta campenie a fost sustinuta ilegal.

După mai multe contestații, astăzi CCR a decis să anuleze toată procedura alegerii președintelui.”, a declarat președintele României, într-o conferință oficială la Palatul Cotroceni.