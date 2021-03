Premierul României, mesaj pentru români după protestele desfășurate în toată țara: „Îi înțeleg că au obosit”

Florin Cîțu a vorbit în această dimineață despre noile restricții anti-Covid-19, dar și despre protestele care au avut loc la final de weekend. Potrivit premierului, fiecare român are dreptul la opinie, atâta timp cât respectă legea și măsurile sanitare.

Florin Cîțu a vorbit în cadrul unei conferințe despre cum vede situația actuală în România, oferindu-le cetățenilor recomandări cu privire la vaccinare și respectarea măsurilor de restricție.

Premierul României a dat dovadă în această perioadă de empatie față de cetățeni, recunoscundu-le dreptul și nevoia de a protesta împotriva acțiunilor cu care aceștia nu sunt de acord.

Prim-ministrul a vorbit, de asemenea, despre importanța continuării campaniei de vaccinare, iar în același timp și-a arătat disponibilitatea de a discuta cu oricine are nelămuriri de orice fel.

„Românii pot să protesteze, atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare (…) Dreptul de a avea o opinie, în România, rămâne. Avem opinii diferite.

Pentru mine este foarte important să continue campania de vaccinare, să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români (…) Oamenii trebuie să respecte legea, toţi trebuie să respectăm legea.

Îi înţeleg pe români că după un an de zile au obosit. Toţi am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile (…)

Eu sunt gata să stau la masă cu oricine pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă”, a declarat premierul Florin Cîţu, înainte de a participa la ședința Biroului Executiv PNL, la care va participa și Raed Arafat, potrivit Agerpres.