Nicolae Ciucă trece prin momente tensionate după ce, în cursul dimineții de astăzi, premierul a fost acuzat că ar fi plagiat în teza sa de doctorat, astfel că, cel puțin 42 de pagini ar conține pasaje copiate, în timp ce alte 19 pagini ar fi inspirate din alte două teze de doctorat. În urma criticilor apărute după investigația Press One, premierul a transmis un răspuns public, menit să lămurească toți cetățenii care au îndoieli privind originalitatea lucrării sale.

În cursul acestei dimineți, jurnalista Emilia Șercan a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin intermediul căruia a dorit să informeze cetățenii cu privire la faptul că teza de doctorat a premierului este plagiată în mare parte.

Deranjat de acuzațiile făcute public, premierul a transmis, la rândul său, o informare de presă care să aducă lămuriri în acest sens. Mai mult, acesta a anunțat că, pentru a dovedi contrariul, i-a solicitat Comisiei de Etică a Universităţii Naţionale de Apărare Carol I (UNAp) să îi verifice lucrarea.

„Ca urmare a interesului manifestat public față de teza de doctorat „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”, pe care am susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAp), am decis să solicit analizarea lucrării de către Comisia de Etică a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susținut teza de doctorat care are un pronunțat caracter specific domeniului Științe Militare.

Alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experiența personală acumulata in misiunile internaționale la care am participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menținere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) și misiunea de tip coaliție din Afganistan (2002).

Așadar, teza mea de doctorat înglobează, pe lângă cercetarea științifică și studiul teoretic, experiența acumulată în misiunile reale și exercițiile la care am participat, aceasta constituindu-se, in mod evident, contribuția originala proprie unei teze de doctorat corect elaborată.”, a transmis Nicolae Ciucă.