Premieră pentru Dan Negru în 25 de ani de televiziune. Ce face la Kanal D pentru prima oară

Dan Negru se bucură de un imens succes și la Kanal D, acolo unde este gazda emisiunii Jocul Cuvintelor. cel mai simplu și ușor quiz show din lume. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu detaliile din culisele emisiunii. Ce premieră a trăit Regele Audiențelor.

Miercuri, joi și vineri, de la 22:30, cinci concurenți intră în platoul emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” de la Kanal D, pentru a dovedi că stăpânesc un vocabular dezvoltat și sunt abili, spontani și descurcăreți.

Emisiunea „Jocul Cuvintelor” marchează o premieră pentru Dan Negru. În 25 de ani de televiziune, este pentru prima dată când vedeta de la Kanal D moderează o emisiune fără public spectator.

Regele Audiențelor a explicat motivul pentru care show-ul se filmează fără telespectatori, anume acela că publicul poate șopti, cu ușurință, soluțiile corecte.

Dan Negru a demonstrat că poate obține audiențe uriașe cu orice format de televiziune. Pe 22 aprilie, după premiera quiz show-ului Jocul Cuvintelor de la Kanal D, prezentatorul TV le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut.

„Lider de audiență cu un quiz. La Kanal.. Sincer, nu credeam ca există public numeros pentru programe tv curate. Îi credeam pe cei care-mi explicau că suntem proști și că trebuie sa facem programe tv pentru proști. (am făcut și d’astea multe )

I-am spus unui analist media, Petrisor Obae, că atâta vreme cât promovează audiențele tv ale unei emisiuni cu bucătari sau cu fete de videochat în comparație cu audientele interviurilor Eugeniei Vodă, lupta e pierdută.

Polonicu’ o sa bată pixul și sexul o să bată creierul pe tv românești. Îmi amintesc dezamăgirea unei zile in care Vulpița a făcut audiența de trei ori mai mult decat am făcut eu cu Florin Piersic. Uite că totuși nu suntem ăia proști, că tv are și alt public… Mulțumesc!”, a scris Dan Negru pe Facebook.